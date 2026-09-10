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Potukli se Robert Levandovski i Rodrigo De Pol, pola tima krenulo na Poljaka

Potukli se Robert Levandovski i Rodrigo De Pol, pola tima krenulo na Poljaka

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Rodrigo De Pol i Robert Levandovski su imali ozbiljan sukob na meču Čikago Fajera i Inter Majamija.

Potukli se Levandovski i De Pol Izvor: X/Sudanalytics

Vidjeli smo sudar Lionela Mesija i Roberta Levandovskog u Americi, ali je taj meč ostao upamćen po tuči! Na kraju je bilo 1:1 (1:0) pošto je Levandovski pogodio u 10. minutu, a Kazemiro izjednačio u 48. na asistenciju Lionela Mesija, ali svi su pričali o sukobu.

Tokom jednog kornera Rodrigo De Pol je udario na Roberta Levandovskog i nakon što je krenulo guranje i vrijeđanje nekoliko fudbalera Inter Majamija je nasrnulo na Levandovskog. Gurala su ga trojica igrača, a on nije odustajao i nije se povlačio. Pogledajte taj momenat:

Sve se zakuvalo i ranije kada je počeo da provocira Levandovskog jedan od igrača Inter Majamija, a na kraju se završilo tako što se iskusni Poljak nasmijao pokazujući na De Pola i na kraju pozdravio sa Lionelom Mesijem.

Šta se desilo na drugim mečevima?

Aleksa Cvetković je u pobjedi Vankuvera nad LA Galaksijem odigrao 72 minuta, Antoan Grizman je donio pobjedu Orlandu nad Atlantom, 3:2 sa dva pogotka, dok je Jovan Lukić u pobjedi Filadelfije nad Sinsinatijem 5:0 igrao 65 minuta. Duel Sijetla i Kanzas Sitija je odložen pa nismo vidjeli Dejana Joveljića na terenu.

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Tagovi

fudbal Robert Levandovski

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