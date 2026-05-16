Kraj jedne ere: Robert Levandovski se oprostio od Barselone

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Robert Levandovski odlučio je da se oprosti od Barselone

Izvor: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Legendarni Robert Levandovski odlučio je da se oprosti od navijača Barselone, pošto će poslije četiri godine reći "zbogom" timu iz Katalonije. Poljak koji ima 37 godina i dalje je poželjan u timovima, ali kako se i nagađalo, era u Barseloni je završena.

"Poslije četiri godine punih izazova i napornog rada, vreme je da krenem dalje. Odlazim sa osjećajem da je misija završena. Imao sam četiri sezone, tri titule. Nikada neću zaboraviti ljubav koju sam dobio od navijača još od prvih dana. Katalonija je moje mjesto na svijetu. Hvala svima koje sam upoznao na tom putu tokom ove prelijepe četiri godine.

Posebna zahvalnost predsjedniku Laporti što mi je dao priliku da doživim najnevjerovatnije poglavlje svoje karijere. Barselona je ponovo tamo gdje joj je mjesto. Živjela Barselona. Živjela Katalonija", napisao je na oproštaju od Barselone Levandovski, uz video u kojem su prikazani najljepši trenuci tokom četvorogodišnjeg mandata u Španiji.

Još nije poznato gdje će Levandovski nastaviti karijeru, ali ne bi bilo čudo da krene putem Kristijana Ronalda. Saudijska Arabija trenutno privlači najviše pažnje, a tamošnji klubovi već pripremaju ponude. Međutim, moguće je i da se pridruži Lionelu Mesiju u Sjedinjenim Američkim Državama. Poljak se i dalje osjeća dobro, te nema sumnje da ćemo ga još koju godinu gledati na terenu.

Karijeru je započeo u Varšavi, igrao je i za Legiju, pa za Znič, a onda i za Leće, potom Borusiju Dortmund od 2010. do 2014, a onda je započeta era u Bajernu iz Minhena u kojem je ostao do 2022. i postao legenda kluba. Naredne četiri godine proveo je u Barseloni, sa kojom je postao šampion La Lige.