Dok Kalates odlazi, Partizan dovodi zvijer iz Milana: Stiže jedan od najboljih igrača Evrolige

Goran Arbutina
Prema pisanju grčkih medija Partizan je riješio jedan dio problema - Armoni Bruks dolazi u Humsku

U danu kad Partizan ostaje bez najvažnijeg igrača, pošto je Nik Kalates dogovorio prelazak u PAOK, isti medij javlja da je Valjak doveo pojačanje. Prema pisanju "Sport 24" Aromni Bruks i crno-bijeli su postigli dogovor i Amerikanac iz Olimpije Milano spreman je da dođe u Beograd.

Prema pisanju Grka, Bruks u Partizan dolazi uz dvogodišnji ugovor, pošto su se pregovori sa jednim od najboljih u timu Armanija uspešno završili. Ugovor sa Olimpijom Milano Bruksu ističe na kraju tekuće sezone, a s obzirom na to da je izrazio želju da ostane u Evropi, Partizan je dobra stanica.

Bruks je imao sjajnu sezonu, bilježio je 13,1 poena, uz 41,6 posto šuta za tri poena, imao je i 3,5 uhvaćenih lopti. Posebno se isticao u pobjedama protiv Efesa (31 poen), Panatinaikosa (26 poena), u tesnom porazu protiv Fenerbahčea (22 poena)... Važno je istaći da je igrao na svih 38 utakmice Evrolige, što napokon uliva povjerenje Parnom valjku, kad su u pitanju strah od povreda i fizička sprema koja je neočekivano mučila igrače crno-bijelih tokom aktuelne sezone.

Bruks je u Milano stigao 2024, a prethodno je imao iskustvo u NBA ligi, odnosno razvojnim klubovima najjačeg takmičenja na svijetu. Ima 27 godina i visok je 191 centimetar i već dugo se šuška o njegovom dolasku u Humsku, a čini se da je sad stvar završena. Ranije se navodilo da Bruks stiže u crno-beli tabor za platu od dva miliona po sezoni.

