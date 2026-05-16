Tragedija na jezeru: MMA borac se utopio dok je spasavao djecu

Nevjerovatna tragedija dogodila se na jezeru u Kirgistanu kada je MMA borac Medet Ženalijev poginuo u pokušaju da spasi djecu.

Izvor: MONDO

Strašna tragedija na jezeru Isik-Kul u Kirgistanu, MMA borac Medet Ženalijev je poginuo. Pokušao je da spasi četiri maloljetne djevojke, u tome je uspio, ali nije uspio da spasi i sebe nažalsot.

Njih četiri je povukla jaka struja i počele su da se dave, Medet je odmah skočio za njima i uspio da im spasi život. Sa njim je ušao i jedan njegov prijatelj. Svi oni su izašli iz jezera, osim Ženalijeva.

Kyrgyz MMA fighter Medet Zheenaliev drowned in a lake while saving children.



The girls started drowning because of the big waves. Medet and his comrade rushed in to pull them out. The children survived, as did Medet’s comrade, but he couldn’t save himself.



Informacije o njegovom herojskom potezu tek nedavno su dospjele u javnost, iako se tragedija dogodila 12. maja. Takmičio se u lakoj kategoriji i imao je skor od dvije pobjede i dva poraza.