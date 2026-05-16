Tragedija na jezeru: MMA borac se utopio dok je spasavao djecu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Nevjerovatna tragedija dogodila se na jezeru u Kirgistanu kada je MMA borac Medet Ženalijev poginuo u pokušaju da spasi djecu.

MMA borac se utopio dok je spasavao djecu Izvor: MONDO

Strašna tragedija na jezeru Isik-Kul u Kirgistanu, MMA borac Medet Ženalijev je poginuo. Pokušao je da spasi četiri maloljetne djevojke, u tome je uspio, ali nije uspio da spasi i sebe nažalsot.

Njih četiri je povukla jaka struja i počele su da se dave, Medet je odmah skočio za njima i uspio da im spasi život. Sa njim je ušao i jedan njegov prijatelj. Svi oni su izašli iz jezera, osim Ženalijeva.

Informacije o njegovom herojskom potezu tek nedavno su dospjele u javnost, iako se tragedija dogodila 12. maja. Takmičio se u lakoj kategoriji i imao je skor od dvije pobjede i dva poraza.

