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Robert Levandovski očitao bukvicu Amerikancima u Čikagu: "Ne razumijem zašto fudbal zovete soker"

Robert Levandovski očitao bukvicu Amerikancima u Čikagu: "Ne razumijem zašto fudbal zovete soker"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Robert Levandovski je na predstavljanju u novom klubu imao pitanje za Amerikance oko toga zašto za fudbal korist riječ soker.

levandovski pitao amere zasto fudbal zovu soker Izvor: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP / Profimedia

Robert Levandovski (37) rešio je da napusti evropski fudbal i da ode u Ameriku. Potpisao je za Čikago i tamo će vjerovatno i da se penzioniše. Sjajni poljski napadač je na predstavljanju održao lekciju američkim novinarima kada su ga pitali koji su fudbalski razlozi za njegov dolazak tu uz riječ "soker" kako oni zovu fudbal tamo.

"Prvo moram da naučim tu riječ soker. Ne razumijem zašto je zovete soker, ne fudbal. Zove se foot (noga), ball (lopta), ne igra se sa rukama", rekao je Levandovski uz osmijeh aludirajući na to da imaju američki fudbal koji je sport koji se igra rukama.

Njegove riječi nasmijale su prisutne novinare, mada su izazvale novu polemiku na društvenim mrežama i raspravu oko toga kako se pravilno koristi.

"Nisam htio da igram ni za jedan drugi tim"

Na konferenciji su Poljaka pitali i zašto nije ostao u Evropi pošto je imao i druge ponude.

"Nisam htio da igram ni za jedan drugi evropski tim osim za Barselonu, nisam to mogao da zamislim. Bila je teška odluka za mene i moju porodicu. Veoma sam srećan što sam u timu. Hoću da osvajam trofeje i u ovoj fazi svoje karijere. Nije lako pošto sam dugo živio u Barseloni, ali sam ja iz Poljske i adaptiraću se", poručio je Levandovski.

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Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

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Robert Levandovski

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