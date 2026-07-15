Monako potvrdio rastanak, prvo pojačanje stiže u Partizan

Kevarijus Hejs se rastao sa Monakom, pa se očekuje da će košarkaš sa Floride uskoro postati i igrač Partizana.

Izvor: MN PRESS

Doskorašnji košarkaš Monaka Kevarijus Hejs rastao se sa klubom iz Kneževine i očekuje se da će uskoro ozvaničiti dolazak u Partizan. Monako se zahvalio Hejsu na jednogodišnjoj saradnji, a alarmi kod navijača Partizana odmah su se upalili, pošto bi to trebalo da znači prvo zvanično pojačanje u Humskoj.

Partizan se nedjeljama unazad oprašta od igrača koji su u minuloj sezoni nosili dres Parnog valjka, ali dosad iz Humske nisu obradovali navijače nijednim dolaskom u tim. Makar ne zvaničnim. Sad, kada je jasno da je Hejs slobodan igrač, jasno je i da glasine nisu bile izmišljene, pošto je sve bliži dolasku u Partizan, pa i poruka Ostoje Mijailovića: "Do sada smo uglavnom govorili 'Thank you', a vrlo uskoro krećemo sa 'Welcome to Partizan'. Još malo strpljenja - biće prilike da predstavimo i nova lica", koju je dao za B92, sada ima smisla.

Hejs je u prethodnoj sezoni bilježio 6,3 poena i 3,3 skoka u Evroligi na 35 mečeva, uz prosječno 17,4 minuta na terenu. Kada je u pitanju domaće prvenstvo, bio je za nijansu bolji, pa je na 36 utakmica ubacivao 6,8 poena, imao 4,2 skoka, skoro jednu asistenciju i 1,1 blokadu po utakmici, uz prosječno 21 minut na parketu.

Prema ranijim infomacijama centar sa Floride će zarađivati 1.500.000 dolara po sezoni u Partizanu.

Ko je sve otišao iz Monaka?

U Kneževini ne cvjetaju ruže. Košarkaški klub otpisao je veliki broj igrača. Srpski košarkaš Nemanja Nedović napustio je tim, a za njim je i Majk Džejms otišao u Efes. Prethodno su otišli i Danijel Tajs (ASVEL), Matijas Strazel (Efes), dok Alfa Dijalo ide u Denver. Nikola Mirotić takođe traži novi klub.

Jasno je da stvari ne funkcionišu kako treba. Klub nema licencu za takmičenje naredne sezone, pa ga nećemo gledati u Evroligi.

Ko je napustio Partizan?

Partizan su napustili:

Dvejn Vašington (Bajern)

Sterling Braun (Žalgiris)

Nik Kalates (PAOK)

Isak Bonga (Panatinaikos)

Dilan Osetkovski (Valensija)

Šejk Milton (bez kluba)

Aleksa Radanov (bez kluba)

Bruno Fernando (Efes)

Uprkos brojnim odlascima, Partizan je uspio da sačuva okosnicu tima. Prije svega Karlika Džounsa, čiji je ostanak bio prioritet još tokom sezone. Tu su i Mario Nakić i Arijan Lakić, dok se za Alekseja Pokuševskog spekulisalo da bi mogao da pređe u Olimpijakos, PAOK ili neki drugi grčki klub.

U Humskoj ostaju i Tonje Džekiri i Žofri Lovernj, dok se očekuje da kapiten Vanja Marinković uskoro produži ugovor. Posebna priča je Džabari Parker, koji je i dalje zvanično igrač Partizana, iako je drugi dio prošle sezone proveo na pozajmici u Huventudu i želi da ostane u španskom klubu.

Ujedno, spominje se i odlazak još jednog domaćeg igrača, Mitra Bošnjakovića. Kada su u pitanju pojačanja za koja se tvrdi da su praktično završena, Nikola Tanasković bi trebalo da se vrati u Humsku iz Budućnosti. Govori se i da su za Partizan već potpisali Derik Vilis i Kajl Olman.

Bonus video:

Pogledajte 01:16:40 Priča za medalju; Nemanja majdov Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)