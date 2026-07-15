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Monako potvrdio rastanak, prvo pojačanje stiže u Partizan

Monako potvrdio rastanak, prvo pojačanje stiže u Partizan

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kevarijus Hejs se rastao sa Monakom, pa se očekuje da će košarkaš sa Floride uskoro postati i igrač Partizana.

kevarijus hejs se rastao sa monakom dolazi u partizan Izvor: MN PRESS

Doskorašnji košarkaš Monaka Kevarijus Hejs rastao se sa klubom iz Kneževine i očekuje se da će uskoro ozvaničiti dolazak u Partizan. Monako se zahvalio Hejsu na jednogodišnjoj saradnji, a alarmi kod navijača Partizana odmah su se upalili, pošto bi to trebalo da znači prvo zvanično pojačanje u Humskoj.

Partizan se nedjeljama unazad oprašta od igrača koji su u minuloj sezoni nosili dres Parnog valjka, ali dosad iz Humske nisu obradovali navijače nijednim dolaskom u tim. Makar ne zvaničnim. Sad, kada je jasno da je Hejs slobodan igrač, jasno je i da glasine nisu bile izmišljene, pošto je sve bliži dolasku u Partizan, pa i poruka Ostoje Mijailovića: "Do sada smo uglavnom govorili 'Thank you', a vrlo uskoro krećemo sa 'Welcome to Partizan'. Još malo strpljenja - biće prilike da predstavimo i nova lica", koju je dao za B92, sada ima smisla.

Hejs je u prethodnoj sezoni bilježio 6,3 poena i 3,3 skoka u Evroligi na 35 mečeva, uz prosječno 17,4 minuta na terenu. Kada je u pitanju domaće prvenstvo, bio je za nijansu bolji, pa je na 36 utakmica ubacivao 6,8 poena, imao 4,2 skoka, skoro jednu asistenciju i 1,1 blokadu po utakmici, uz prosječno 21 minut na parketu.

Prema ranijim infomacijama centar sa Floride će zarađivati 1.500.000 dolara po sezoni u Partizanu

Ko je sve otišao iz Monaka?

U Kneževini ne cvjetaju ruže. Košarkaški klub otpisao je veliki broj igrača. Srpski košarkaš Nemanja Nedović napustio je tim, a za njim je i Majk Džejms otišao u Efes. Prethodno su otišli i Danijel Tajs (ASVEL), Matijas Strazel (Efes), dok Alfa Dijalo ide u Denver. Nikola Mirotić takođe traži novi klub.

Jasno je da stvari ne funkcionišu kako treba. Klub nema licencu za takmičenje naredne sezone, pa ga nećemo gledati u Evroligi.

Ko je napustio Partizan?

Partizan su napustili: 

  • Dvejn Vašington (Bajern)
  • Sterling Braun (Žalgiris)
  • Nik Kalates (PAOK)
  • Isak Bonga (Panatinaikos)
  • Dilan Osetkovski (Valensija)
  • Šejk Milton (bez kluba)
  • Aleksa Radanov (bez kluba)
  • Bruno Fernando (Efes)

Uprkos brojnim odlascima, Partizan je uspio da sačuva okosnicu tima. Prije svega Karlika Džounsa, čiji je ostanak bio prioritet još tokom sezone. Tu su i Mario Nakić i Arijan Lakić, dok se za Alekseja Pokuševskog spekulisalo da bi mogao da pređe u Olimpijakos, PAOK ili neki drugi grčki klub.

U Humskoj ostaju i Tonje Džekiri i Žofri Lovernj, dok se očekuje da kapiten Vanja Marinković uskoro produži ugovor. Posebna priča je Džabari Parker, koji je i dalje zvanično igrač Partizana, iako je drugi dio prošle sezone proveo na pozajmici u Huventudu i želi da ostane u španskom klubu.

Ujedno, spominje se i odlazak još jednog domaćeg igrača, Mitra Bošnjakovića. Kada su u pitanju pojačanja za koja se tvrdi da su praktično završena, Nikola Tanasković bi trebalo da se vrati u Humsku iz Budućnosti. Govori se i da su za Partizan već potpisali Derik Vilis i Kajl Olman.

Bonus video: 

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01:16:40
Priča za medalju; Nemanja majdov
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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