Pogledajte listu od 10 najboljih slobodnih agenata u Evroligi, među kojima su i poznata imena poput Nikole Mirotića i Kinan Evansa.

Izvor: MN PRESS

U evropskoj košarci čini se da je nikad aktivnije ljeto. Svakog dana košarkaši potpisuju za najjače klubove Evrolige, kao i one iz Evrokupa koji imaju visoke ambicije za naredne sezone, tako da je zapravo vrlo malo onih koji su trenutno bez ugovora i još se čeka njihova odluka.

To smanjuje prostor Crvenoj zvezdi i Partizanu za egzibicije, na šta je već upozorio Milutin Aleksić, a mi smo izdvojili 10 slobodnih agenata iz Evrolige o kojima bi "vječiti" mogli da razmisle. I sve ih je manje, iz dana u dan.

Naravno, imaju "vječiti" opciju i da dovedu one s ugovorom, iz razvojne lige ili iz Evrokupa, ali uvijek se traži to iskustvo.

Kinan Evans (plejmejker, 29)

Vidi opis Crvena zvezda i Partizan jure pojačanja: Evo 10 najboljih slobodnih igrača iz Evrolige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printsceeen/Arena sport Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Printsceeen/Arena sport Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Printsceeen/Arena sport Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Printsceeen/Arena sport Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Printsceeen/Arena sport Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Printsceeen/Arena sport Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Printsceeen/Arena sport Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printsceeen/Arena sport Br. slika: 8 8 / 8

Prije nekoliko dana Olimpijakos je saopštio da raskida ugovor sa Kinanom Evansom (29, 191), košarkašem koji je "višak" u redovima šampion Evrolige. S dolaskom Kodija Miler-Mekintajera i Žana Montera, Evansu je saopšteno da je bolje da se rastanu poslije dvije sezone, tako da je odjednom na tržištu "iskočio" igrač koji zavređuje pažnju.

Bivši igrač Igokee, Hapoel Haife, Makabija Tel Aviva i Žalgirisa ima karijerni prosjek u Evroligi od 13,3 poena, 3,6 asistencija i 2,7 asistencija, a prethodnu sezonu obilježila mu je teška povreda.

Nikolas Laprovitola (plejmejker, 36)

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Burno je ljeto u Barseloni i jedan od onih koji su "morali da odu" je i iskusni Nikolas Laprovitola (36, 191 cm). U pitanju je poznati Argentinac koji je prethodnih pet sezona proveo u Barseloni, a prije toga je bio u Real Madridu, Huventudu, Zenitu, Baskoniji, čak i kratko u San Antoniju.

Prošle sezone je u Evroligi imao prosjek od osam poena po meču, uz 3,8 asistencija i 1,1 skokova. U domaćem prvenstvu bilježio je 10,7 poena i 3,4 asistencije.

Monte Moris (plejmejker, 31)

Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Nije se dugo zadržao Monte Moris u Olimpijakosu i ovog ljeta potražiće novu sredinu. Stigao je zimus iz NBA lige, gdje smo ga najviše zapamtili iz dana u Denveru, ali je procijenjeno da "to nije to". Za sada nije poznato da li je Moris kontaktirao s nekim od klubova iz Evrolige ili mu je prioritet povratak u NBA ligu, što je takođe moguće.

Prošle sezone je odigrao samo osam utakmica za crveno-bijele iz Pireja i doprinio je tek sa 1,6 poena, 1,4 asistencija i 1,2 skokova. Svojevremeno je u Denveru imao prosjek i od 12,6 poena po meču.

Brendon Boston (bek, 24)

Izvor: Katherine Gawlik/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Još jedan igrač kome je prethodna sezona u Evroligi bila debitantska. Iako je osvojio "duplu krunu" sa Fenerbahčeom, donijeta je odluka da ne produže saradnju pošto su u Istanbulu već odlučili da dovedu neke druge igrače - poput Šejna Larkina kome su predati "ključevi tima".

Tako je Brendon Boston Džunior postao slobodan agent i vidjećemo da li će biti "otimanja" za bivšeg beka Klipersa i Pelikansa, koji je inače ponikao na čuvenom Kentakiju. Prošle sezone imao je prosjek od 4,8 poena i 1,6 skokova.

Ignas Brazdejkis (krilo, 27)

Izvor: MN PRESS

Zanimljiva rekonstrukcija napravljena je ovog ljeta u Žalgirisu, a u planovima nije bio "Igi". Poslije dvije godine, Brazdejkis napušta Žalgiris i vidjećemo šta je sljedeća destinacija za njega. Litvanac iz Kaunasa, koji je inače potom bio u Kanadi i ima njen pasoš, ponikao je na Mičigenu i bio je u Niksima, Filadelfiji i Orlandu, prije nego što je 2022. godine potpisao za Žalgiris. Poslije jedne sezone otišao je u Olimpijakos, a zatim se opet vratio u domovinu gdje je igrao dvije godine.

Prošle sezone imao je prosjek od 4,8 poena po meču, uz manje od 40 odsto šuta za dva i 33,8 odsto za tri poena.

Vil Klajburn (krilo, 36)

Izvor: MN PRESS

Još jedan bivši igrač Barselone na listi. Vil Klajburn je prošle sezone znao da se "upali" i to je recimo na svojoj koži najbolje osjetili Partizan, kome je "ukrao" pobedu u Areni, odnosno Crvena zvezda u odlučujućoj utakmici plej-ina, kada je kao od šale ubacio šest trojki. Ipak, to je bilo slabije od onoga što su se nadali u Kataloniji.

Zato je i sanjim završena saradnja, pa ostaje da se vidi gde će bivši igrač Ulma, Hapoel Holona, Darušafake, CSKA, Efesa i Virtusa igrati naredne sezone. Prošle sezone imao je prosjek od 13,8 poena i 5,2 skoka po meču.

Rolands Šmits (krilni centar, 31)

Izvor: MN PRESS

Ovog ljeta Efes je mijenjao dosta u reketu i to je značilo i rastanak sa iskusnim Rolandsom Šmitsom. Letonac je već godinama u Evroligi, imao je zaista različite uloge i prilagođavao se od tima do tima, a lani je imao prosjek od 6,7 poena i 3,1 skokova po meču.

Šmits je ranije igrao inače i za Fuenlabradu, Barselonu i Žalgiris, a vidjećemo da li će ga neko od klubova Evrolige dovesti ovog ljeta - ili će možda u Evrokup gdje takođe ima opasnih timova?

Nikola Mirotić (krilni centar, 35)

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Svakako najveće, ali i najskuplje ime na ovom spisku. Nikola Mirotić je slobodan agent poslije kraha Monaka, a ovog ljeta se već više puta povezivao i sa Zvezdom i Partizanom - kao i nekih ranijih godina kada nije došlo do dogovora. Trenutno, najviše se priča o njegovom povratku u Barselonu, iako je rastanak iz 2023. godine bio ružan.

Prošle sezone Mirotić je imao prosjek od 11 poena po meču, uz 4,3 skoka i 1,4 asistenciju. Ranije je igrao za Čikago, Barselonu, Real Madrid, Olimpiju Milano i druge.

Vensan Poarje (centar, 32)

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Efes je odlučio da se poslije dvije godine rastane i sa Vensanom Poarjeom (32, 213) koji je renomirani evroligaški as i šampion iz 2023. godine sa Real Madridom. Prošle sezone je usljed povrede igrao samo drugi deo sezone i imao je prosjek od osam poena, 4,6 skokova i 0,9 blokada po meču.

Nekada je bio lider po skokovima i blokadama u Evroligi, bio je član i jake reprezentacije Francuske sa kojom ima čak tri medalje (srebra sa OI i EP, kao i bronzu sa SP), pa će za njega sigurno biti ponuda.

Vili Ernangomez (centar, 32)

Izvor: MN PRESS

I za kraj još jedan bivši as Barselone. Vili Ernangomez poslije tri sezone odlazi iz Katalonije i slobodan je u izboru nove sredine. Iskusni centar (32, 211), koji je bio MVP Eurobasketa 2022. godine, nije se dogovorilo oko nastavka saradnje sa Barselonom i poslije sezone u kojoj je prosječno davao 5,6 poena po meču, uz još 3,8 asistencija, dogovorio se oko prekida ugovora.

Podsjetimo, Ernangomez je nekada igrao i za Real Madrid, Njujork Nikse, Šarlot i Pelikanse, a ima i pet medalja sa seniorskom reprezentacijom Španije (od čega tri zlata).

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(MONDO)