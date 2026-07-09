Barcokas bljuje vatru zbog Panatinaikosa i Dubaija: "Uzdrmali su tržište svojim parama"

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas vidno je nezadovoljan situacijom u Evroligi

Izvor: MN PRESS

Aktuelni šampion Evrolige Olimpijakos godinama ljubomorno čuva "kostur" tima. Međutim, dolazak novih timova, širenje elitnog takmičenja, astronomski budžeti mogli bi da naruše hemiju koja godinama donekle postoji. Zbog toga je Jorgos Barcokas odlučio da se oglasi o ovoj temi, a kao glavne krivce vidi Dubai i Panatinaikos koji su već ozvaničili dolazak nekoliko zvučnih imena u Evroligi.

"Transferi napravljeni tokom ljeta ne znače automatski da će ekipa biti uspješna kada sezona uđe u završnicu. Svi klubovi pokušavaju da unaprijede sastave. Ono što ovog ljeta gledamo u Evroligi zaista je impresivno. ASVEL je iznenada dobio ogroman budžet, Dubai je velikim ulaganjima uzdrmao tržište, a isto važi i za Panatinaikos, koji je ozbiljno investirao. Zbog svega toga očekujem da konkurencija bude najmanje jaka kao prošle sezone, a vjerovatno i kvalitetnija. Ipak, uspjeh ne zavisi isključivo od pojačanja. Mnogo je važnije kako će se igrači uklopiti, da li će prihvatiti svoje uloge i kako će tim reagovati u najtežim trenucima sezone", rekao je trener crveno-bijelih iz Pireja.

Olimpijakos je uspio da u svoj tim dovede najveću zvijezdu Evrolige, momka koji je "otkriven" u Valensiji - Žana Montera. Plejmejker je odbio unosne ponude i priliku da ode na koledž u Sjedinjene Američke Države. Ujedno, Olimpijakos je doveo i Kodija Miler-Mekintajera iz Crvene zvezde, pa je utisak da metež koji je nastao zbog Panatinaikosa i Dubaija, najmanje utiče na crveno-bijele.

"Neko će reći da je to slučajnost, ali možda i nije. Ima igrača kojima ne odgovara način na koji Olimpijakos igra i radije biraju sredinu u kojoj imaju potpunu slobodu. Mi vjerujemo da naši košarkaši imaju dovoljno slobode, ali postoje jasni principi kojih se držimo. Ovog ljeta doveli smo Mekintajera i Montera jer smatraju da ovdje mogu dodatno da napreduju. Vjeruju u naš sistem, žele da se razvijaju i kao igrači i kao dio tima. Riječ je o dvojici veoma kvalitetnih košarkaša koji dolaze u jedan od najuspješnijih evropskih klubova."

Poruka navijačima "Nadam se da će uživati u ljetu. Često nam govore da smo im prethodnom sezonom uljepšali ljeto. Mogu da obećam da ćemo se poslije odmora vratiti sa istom energijom i učiniti sve da klubu donesemo nove velike uspjehe."

Barcokas u Olimpijakosu, makar prema ugovoru, sigurno ostaje do 2029. "To sam rekao i ranije: za mene je Olimpijakos najbolji klub na svijetu. Ne govorim to da bih nekome ugodio ili se dodvoravao, već zato što zaista tako mislim. Velika mi je čast što mogu da nastavim da radim u klubu koji volim. Ipak, nije najvažnije kako se ja osjećam, već da li su predsjednici i svi ljudi u Olimpijakosu zadovoljni projektom koji gradimo. Ako su oni zadovoljni, onda sam i ja srećan", poručio je Barcokas.