logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jorgos Barcokas kažnjen pred Crvenu zvezdu: Evroliga reagovala nakon skandala u Dubaiju

Jorgos Barcokas kažnjen pred Crvenu zvezdu: Evroliga reagovala nakon skandala u Dubaiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Konflikt navijača i Jorgosa Barcokasa Evroliga je riješila novčanom kaznom za trenera Olimpijakosa.

Evroliga kaznila Jorgosa Barcokasa Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda gostuje u Pireju u 28. kolu takmičenja, a prije tog meča Evroliga je donijela odluku o kazni za trenera Olimpijakosa, grčkog stručnjaka Jorgosa Barcokasa. Trener grčkog kluba nedavno je pravio haos nakon meča Dubaija i Olimpijakosa. 

On će morati da plati 4.000 evra, a kažnjen je u skladu sa članom 27.2.b Disciplinskog kodeksa Evrolige. Iskusni strateg je nakon susreta sa Dubaijem ušao u raspravu sa navijačima koji su mu dobacivali tokom utakmice. Tada je malo falilo da verbalni sukob preraste u fizički, jer je Jorgos Barcokas želio da pređe na drugu stranu ograde i raspravi se sa onima koji su ga provocirali.

Nakon tog incidenta posebno bijesan bio je Panatinaikos, koji se oglasio saopštenjem. Oni su imali poruku za trenera Olimpijakosa, kojem su taksativno nabrojali zašto je tim iz Atine najveći grčki klub i zašto on više nikada ne bi trebalo da govori o njemu - a posebno ne da ga vrijeđa na rođendan.

Pitanje je da li će ova dešavanja smiriti iskusnog grčkog stručnjaka, koji trenutno sa Olimpijakosom zauzima drugo mjesto na tabeli Evrolige. Trofejni trener koji je crveno-bijelima iz Pireja 2013. godine donio trofej u Evroligi poznat je po svom energičnom načinu vođenja utakmica.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jorgos Barcokas Evroliga KK Olimpijakos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC