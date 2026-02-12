Jorgos Barcokas kažnjen pred Crvenu zvezdu: Evroliga reagovala nakon skandala u Dubaiju

Konflikt navijača i Jorgosa Barcokasa Evroliga je riješila novčanom kaznom za trenera Olimpijakosa.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda gostuje u Pireju u 28. kolu takmičenja, a prije tog meča Evroliga je donijela odluku o kazni za trenera Olimpijakosa, grčkog stručnjaka Jorgosa Barcokasa. Trener grčkog kluba nedavno je pravio haos nakon meča Dubaija i Olimpijakosa.

On će morati da plati 4.000 evra, a kažnjen je u skladu sa članom 27.2.b Disciplinskog kodeksa Evrolige. Iskusni strateg je nakon susreta sa Dubaijem ušao u raspravu sa navijačima koji su mu dobacivali tokom utakmice. Tada je malo falilo da verbalni sukob preraste u fizički, jer je Jorgos Barcokas želio da pređe na drugu stranu ograde i raspravi se sa onima koji su ga provocirali.

Nakon tog incidenta posebno bijesan bio je Panatinaikos, koji se oglasio saopštenjem. Oni su imali poruku za trenera Olimpijakosa, kojem su taksativno nabrojali zašto je tim iz Atine najveći grčki klub i zašto on više nikada ne bi trebalo da govori o njemu - a posebno ne da ga vrijeđa na rođendan.

Pitanje je da li će ova dešavanja smiriti iskusnog grčkog stručnjaka, koji trenutno sa Olimpijakosom zauzima drugo mjesto na tabeli Evrolige. Trofejni trener koji je crveno-bijelima iz Pireja 2013. godine donio trofej u Evroligi poznat je po svom energičnom načinu vođenja utakmica.