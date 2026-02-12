Jorgos Barcokas: Zvezda igra najčvršće u Evroligi

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas se oglasio pred meč protiv Zvezde i pohvalno govorio o beogradskim crveno-bijelima

Izvor: MN PRESS

Jorgos Barcokas, trener Olimpijakosa u najavi meča protiv Crvene zvezde u Atini (četvrtak, 20.15) rekao je da je njegov tim izvukao pouke iz novembarskog poraza od istog, "bratskog" rivala u Beogradskoj areni.

"Crvena zvezda je izuzetno težak rival. Vjerujem da igraju sa najvećim stepenom fizičke čvrstine u ligi. Bez obzira na sistem koji imaju i defanzivne i ofanzivne igrače u sastavu, igraju veoma agresivno i zato smo imali problema u Srbiji", rekao je on.

Zvezda je te večeri u posljednjoj četvrtini napravila impresivnu ofanzivu i odlučila je u svoju korist rezultatom 32:15.

"Izgradili smo veliku prednost u trećoj četvrtini, a onda se u četvrtoj četvrtini utakmica okrenula u drugom pravcu. Nismo odgovorili na snažan pritisak i čvrstinu koju su primijenili u odbrani. Odstupili smo od naših principa, pokušavali da napadamo individualno i to nam je napravilo probleme", analizirao je Barcokas.

Olimpijakos u meču protiv Zvezde neće moći da računa na novog plejmejkera Korija Džozefa, koji je došao na mjesto organizatora igre da nadomesti odsustvo teško povrijeđenog Kinana Evansa (završio sezonu zbog kidanja Ahilove tetive) i Montea Morisa, koji nije igrao u poslednjih sedam kola zbog povrede i ostaje da se vidi da li će biti u četvrtak u timu.

Oba tima poražena u prošlom kolu

Takođe, ni Frenk Nilikina nedeljama nije bio na terenu u Evroligi i posljednji meč odigrao je 20. januara protiv Makabija. Zajedno sa kapitenom Kostasom Papanikolauom navodno se vratio na teren i mogao bi da zauzme mjesto u ekipi protiv Zvezde. Ukratko - tri su nepoznanice u sastavu ekipe iz Pireja. Sa druge strane, očekuje se povratak u tim Ognjena Dobrića i Dejana Davidovca koji su zbog povrede i bolesti propustili gostovanje Budućnosti u ponedjeljak.

Olimpijakos ulazi u meč sa skorom 17-9 i kao drugoplasirani tim Evrolige, a Zvezda je sedma, sa učinkom 16-11. Oba tima doživjela su poraze u prošlom kolu - grčki predstavnik je poražen na gostovanju Dubaiju uz skandalozno ponašanje Barcokasa, a Zvezda je izgubila kod kuće protiv Makabija.



