Jorgos Barcokas htio da se obračuna sa navijačem!

Jorgos Barcokas htio da se obračuna sa navijačem!

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
Trener Olimpijakosa iznenadio sve u dvorani kada je poslije meča skočio na ogradu da se verbalno obračuna sa nezadovoljim navijačem svog tima.

Jorgos Barcokas htio da se obračuna sa navijačem Izvor: x.com/bballmaniacs_

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas skočio je na tribine na utakmici protiv Dubaija, u "Koka Kola" areni, hali domaćina. U toku napete situacije u prvim redovima, on je čuo dobacivanje na svoj račun i stao na ogradu držeći se za nju, da bi izbliza čuo o čemu se radi.

Bio je to početak neprijatne situacije, potpuno atipične za košarkaške utakmice u tom gradu:

Kao što obično biva, verbalni sukob nije dalje eskalirao, pa je trener nedugo zatim nastavio svojim putem ka svlačionici, poslije poraza svog tima, za evroligaški skor 16-9. Tom rezultatu najviše se obradovao Fenerbahče, koji je sada sam na vrhu sa učinkom 18-7, jer je u toku večeri i Hapoel pao na učinak 16-9, zato što je izgubio na gostovanju Crvenoj zvezdi u Beogradu.



