"Pogledajte Partizan na dnu i pitate se da li je moguće": Trener Olimpijakosa o najvećem problemu crno-bijelih

Jorgos Barcokas komentarisao je kvalitet, ali i problem u igri Partizana

Izvor: YouTube/Olympiacos B.C.

Košarkaši Olimpijakosa doputovali su u Beograd na utakmicu protiv Partizana u Evroligi (srijeda, 19.30, hala "Aleksandar Nikolić"). Trener grčkog velikana Jorgos Barcokas nije sa sobom poveo doskorašnjeg centra crno-bijelih Tajrika Džounsa zbog ranijeg dogovora dva kluba, a u njegov tim se vratio Frenk Nilikina, prošlosezonski plejmejker Partizana.

U najavi meča, Barcokas je govorio o snazi sastava, ali i njegovim problemima u igri.

"To je ekipa koja pokazuje da nije kompaktna kada se stvori situacija koja joj ne prija. Tada popuštaju. Ipak, imaju talenat, dobrog trenera i utakmice u Beogradu su uvijek posebne. Ne očekujemo ništa drugačije od teške utakmice", rekao je Barcokas na aerodromu u Atini.

"Na posljednjem su mjestu na tabeli, ali kada neko pogleda njihov roster i kvalitet, zapita se kako je to moguće", takođe je kazao Grk.

Olimpijakos će biti oslabljen neigranjem NBA pojačanja Monte Morisa, ali se u tim poslije dugog odsustva vraća Šekil Mekisik.

"Nedostaju Moris i Džons, koji ne može da igra ovu utakmicu, ostali su dostupni. Imamo dobar roster, Vord se vratio, Mekisik je u sastavu. Dobro treniramo, u posljednje vrijeme igramo dobro i ako nastavimo uzlaznom putanjom, bićemo težak protivnik za svakoga."

Kako bez Montea Morisa?

Izvor: X/Çemberin İçi

Bio je upitan Grk i za probleme na poziciji plejmejkera poslije Morisove povrede. On je zadobio problem sa zglobom i Nikola Milutinov ga je iznio iz igre, prema prvim prognozama neće igrati do sredine februara. Podsjetimo, plejmejker Kinan Evans je na oporavku od još jedne katastrofalno teške povrede.

"Nilikina se vratio, u sastavu je i igraće. U prethodnim utakmicama, kada smo imali samo jednog plejmejkera, pokušavali smo da igramo sa različitim postavama koje bi nam pomogle - sa bekovima i krilima, kako bismo ubrzali svoju igru. Naravno da je najbolje imati trojicu i smatramo da su sva trojica kvalitetna, nadamo se da će svi biti na raspolaganju.", dodao je on.

Olimpijakos počinje meč protiv Partizana na osmom mjestu tabele i sa skorom 12-8, dok je Partizan posljednjeplasirani i ima učinak 6-15, kao i crnu seriju od šest poraza u nizu. Utakmica srpskog i grčkog kluba biće odigrana u hali "Aleksandar Nikolić", nekadašnjem Pioniru, zbog zauzetosti Arene zbog Evropskog prvenstva u vaterpolu.