Dubai pravi drim-tim

Džeron Blosomgejm je postao košarkaš Dubaija.

Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Monako je ostao bez još jednog igrača, a Dubai je doveo novo veliko pojačanje. Džeron Blosomgejm (32) riješio je da se preseli na Bliski istok, gdje je potpisao ugovor do 2028. godine, pa će narednih sezona igrati i u ABA ligi.

Dubai je nastavio da "otima" igrače evropskim klubovima i remeti, kakav-takav, odnos snaga u Evroligi. Blosomgejm je u dresu Monaka odigrao 160 utakmica i prosječno bilježio 7,4 poena i 3,8 skokova. Njegovo ime se ranije dovodilo u vezu i sa Partizanom, ali kako stvari stoje, evropski klubovi jednostavno ne mogu da pariraju finansijskoj moći Dubaija.

Dubai je nedavno predstavio i novog glavnog trenera Ćavija Paskvala. Jasno je da ovaj tim ima najveće ambicije u Evroligi, a dolazak igrača koji je karijeru gradio u NBA ligi, ali i u G ligi, to samo potvrđuje. Blosomgejm je nosio dres Klivlenda, nastupao za više razvojnih timova, evropsku karijeru započeo je u Ironi Nahariji u Izraelu, potom igrao za Ulm, a od 2022. godine bio je član Monaka.

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Kada je u pitanju Dubai, klub je produžio saradnju sa Mekinlijem Rajtom, Dvejnom Bejkonom, Mfionduom Kabengeleom i Džananom Musom. Ono što i dalje nije poznato jeste da li će Aleksa Avramović ostati dio tima, dok se istovremeno sve češće govori i o mogućem dolasku Marija Hezonje.

U Kneževini, međutim, ne cvjetaju ruže, a odlazak Blosomgejma to je samo dodatno potvrdio. Veliki broj igrača već je napustio klub. Srpski košarkaš Nemanja Nedović otišao je iz Monaka, a za njim je i Majk Džejms prešao u Efes. Prethodno su klub napustili Danijel Tajs (ASVEL) i Matijas Strazel (Efes), dok Alfa Dijalo odlazi u Denver, dok je Teri Tarpej postao košarkaš Pariza. Nikola Mirotić takođe traži novi klub.

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(MONDO)