logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dubai u jednom danu otjerao pet košarkaša

Dubai u jednom danu otjerao pet košarkaša

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dubai je rešio da pred novu sezonu uruči zahvalnice petorici igrača koji više nisu potrebni.

dubai otjerao 5 igraca Izvor: MN PRESS

Dubai je najavio velika pojačanja nakon osvajanja titule u ABA ligi, a sada je došlo vrijeme i za rastanke. U jednom danu je tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ozvaničio rastanak sa čak pet košarkaša. Iz tima koji je u svojoj drugoj sezoni psotojanja osvojio ABA ligu otišli su Bruno Kaboklo, Nejt Mejson, Taran Armstrong, Met Rajan i Bugi Elis.

Najveće ime je svakako nekadašni centar Partizana Bruno Kaboklo koji je stigao kao veliko pojačanje, ali ipak nije uspio da ponovi formu iz nekih ranijih sezona i iz drugih klubova. 

Nejt Mejson je bio ključni igrač u prvoj sezoni u Dubaiju, a onda je prošle godine bio pri kraju klupe, dok su Taran Armstrong, Met Rajan i Bugi Elis bili epizodisti. Elis je čak sezonu završio na pozajmici u Bešiktašu kod Dušana Alimpijevića.

Ko ostaje?

Dubai i bez novih pojačanja ostaje sa jako snažnim timom u kome su i dalje Aleksa Avramović, Džanan Musa, Klemen Prepelič, Davis Bertans, Filip Petrušev, Mfiondu Kabengele i Kenan Kamenjaš. Čeka se povratak Mama Žaitea iz povrede, a Nemanja Dangubić dobio je novi ugovor.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

02:42
Karlik Džouns izjava posle Dubaija
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Dubai

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC