Dubai je rešio da pred novu sezonu uruči zahvalnice petorici igrača koji više nisu potrebni.

Izvor: MN PRESS

Dubai je najavio velika pojačanja nakon osvajanja titule u ABA ligi, a sada je došlo vrijeme i za rastanke. U jednom danu je tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ozvaničio rastanak sa čak pet košarkaša. Iz tima koji je u svojoj drugoj sezoni psotojanja osvojio ABA ligu otišli su Bruno Kaboklo, Nejt Mejson, Taran Armstrong, Met Rajan i Bugi Elis.

Najveće ime je svakako nekadašni centar Partizana Bruno Kaboklo koji je stigao kao veliko pojačanje, ali ipak nije uspio da ponovi formu iz nekih ranijih sezona i iz drugih klubova.

Nejt Mejson je bio ključni igrač u prvoj sezoni u Dubaiju, a onda je prošle godine bio pri kraju klupe, dok su Taran Armstrong, Met Rajan i Bugi Elis bili epizodisti. Elis je čak sezonu završio na pozajmici u Bešiktašu kod Dušana Alimpijevića.

Ko ostaje?

Vidi opis Dubai u jednom danu otjerao pet košarkaša Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Dubai i bez novih pojačanja ostaje sa jako snažnim timom u kome su i dalje Aleksa Avramović, Džanan Musa, Klemen Prepelič, Davis Bertans, Filip Petrušev, Mfiondu Kabengele i Kenan Kamenjaš. Čeka se povratak Mama Žaitea iz povrede, a Nemanja Dangubić dobio je novi ugovor.

(MONDO)

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