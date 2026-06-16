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Nove promjene u Evroligi: Osvojio titulu sa Dubaijem, izvinjavao se Aleksi, a sad prelazi u drugi klub

Nove promjene u Evroligi: Osvojio titulu sa Dubaijem, izvinjavao se Aleksi, a sad prelazi u drugi klub

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Aleksandar Sekulić je sa Dubaijem osvojio ABA ligu i naredna destinacija mogla bi da mu bude Bolonja.

Aleksandar Sekulić pregovara sa Virtusom Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Aleksandar Sekulić osvojio je titulu sa Dubaijem. U finalnoj seriji pobijedili su Partizan i postali šampioni regionalnog takmičenja po prvi put. Nedugo poslije toga mogao bi da napusti klub i da ode u novi grad.

Prema informacijama koje stižu iz Italije, "Sportando" tvrdi da je Sekulić trenutno prvi kandidat da preuzme Virtus iz Bolonje. Navodno su pregovori u toku. Do skoro se spekulisalo da bi na to mjesto mogao da dođe Saša Đorđević, ali je on potpisao za Bahčešehir.

Virtus je završio košmarnu sezonu, smenio je Duška Ivanovića i u klubu ima mnogo nezadovoljnih igrača. Traže trenera za "užarenu klupu" i tu bi mogao da bude Sekulić. Što se Dubaija tiče, već neko vrijeme se spekuliše da je dogovoren dolazak Ćavija Paskvala. Ostaje da se vidi da li će otkaz Erginu Atamanu nešto da promijeni.

Tagovi

Aleksandar Sekulić Virtus Bolonja KK Dubai

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