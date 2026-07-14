Dubai predstavio novog trenera: "On je najveći stručnjak u evropskoj košarci"

Doskorašnji trener Barselone Ćavi Paskval postao je šef struke Dubaija.

Izvor: EPA/Miguel Angel Polo

Sad je i zvanično - Ćavi Paskval postao je trener Dubaija. Iskusni Španac je posle ne tako sjajne sezone u Barseloni riješio da dođe na klupu najmađeg tima u Evroligi. Paskval je potpisao trogodišnji ugovor, a kako stvari stoje između dva tima samo će se dogoditi rokada, pošto će, prema svemu sudeći, Aleksandar Sekulić stići u Kataloniju.

"Iskusni stručnjak biće novi trener Dubaija u naredne tri sezone, sve do 2029. godine. Katalonski trener stiže iz Barselone, koju je predvodio tokom sezone 2025/26 i sa kojom je uspio da izbori plasman u finale ACB lige. Novi trener Dubaija smatra se jednim od najvećih stručnjaka u evropskoj košarci. Njegove ekipe oduvijek su imale prepoznatljiv identitet i stil igre koji odražava njegovu filozofiju, disciplinu i posvećenost detaljima", navodi se u saopštenju kluba.

Paskval je u Barseloni proveo osam i po godina, od 2008. do 2016. i postao jedan od najuspješnijih trenera u istoriji katalonskog kluba. Nakon prvog mandata na klupi Barselone, dvije sezone je vodio Panatinaikos od 2016. do 2018. godine. Od 2020. do 2025. godine bio je trener Zenita iz Sankt Peterburga, sa kojim je ostvario istorijski uspjeh i prvi put u istoriji kluba izborio plasman u plej-of Evrolige. U novembru 2025. vratio se u Barselonu, gdje je ostao do kraja sezone.

Paskval se može pohvaliti sa 385 utakmica u Evroligi i ima treći najbolji procenat pobjeda u istoriji takmičenja među trenerima koji su vodili najmanje 100 mečeva - čak 66,5 odsto. Sa Barselonom je u Evroligi ostvario 175 pobjeda na 241 utakmici (73 odsto uspješnosti), dok je sa Zenitom upisao 37 trijumfa na 66 susreta, a sa Panatinaikosom 44 pobede na 78 utakmica. U španskom prvenstvu vodio je više od 406 utakmica i ostvario čak 312 pobjeda, što predstavlja učinak od 77 odsto uspješnosti.

Paskval je osvojio Evroligu 2010. sa Barselonom u Parizu. Tokom karijere osvojio je i sedam nacionalnih titula - četiri u Španiji (2009, 2011, 2012. i 2014), dvije u Grčkoj (2017. i 2018) i jednu u Rusiji (2022). Na policama leže i pehari tri španska Kupa kralja, četiri španska Superkupa, sedam titula prvaka Katalonije, dva VTB Superkupa, jedan Kup Grčke i jedan Kup Rusije.

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