Robert Levandovski nije krio emocije na oproštaju od Barselone: Bila mi je čast igrati za katalonski tim

Poljski napadač Robert Levandovski izjavio je da je bila čast igrati za Barselonu i istakao da je ponosan na sve što je ostvario sa katalonskim klubom.

Levandovski će poslije četiri sezone napustiti klub sa "Nou Kampa".

Sinoć je u pobjedi nad Betisom (3:1) u pretposlednjem kolu španske Primere, odigrao svoj posljednji meč pred navijačima katalonskog kluba.

"Bila je čast igrati za ovaj klub. Uživali smo u nekim sjajnim trenucima u ove četiri godine. Veoma sam ponosan na sve što smo postigli zajedno. Sada se opraštam, ali ću uvijek nositi Barselonu u srcu. Jednom navijač Barse, uvijek navijač Barse", rekao je Levandovski poslije utakmice sa ekipom iz Sevilje.

Levandovski, koji je ranije najavio da odlazi iz Barselone na kraju sezone, emotivno se oprostio od stadiona "Nou Kamp".

Iz igre je izašao u 83. minutu praćen ovacijama sa tribina i sa suzama u očima. Saigrači su ga poslije utakmice bacali u vazduh, a takođe su se i postrojili i aplaudirali mu dok je išao ka svlačionici.

Levandovski (37) je u Barselonu došao 2022. godine iz minhenskog Bajerna i od tad je odigrao ukupno 192 utakmice i postigao 119 golova.

Centarfor Poljske je sa Barselonom osvojio tri titule prvaka Španije, kao i tri trofeja u Superkupu Španije i jedan u Kupu kralja.

Još nije poznato gdje će Levandovski nastaviti karijeru, ali ne bi bilo čudo da krene putem Kristijana Ronalda. Saudijska Arabija trenutno privlači najviše pažnje, a tamošnji klubovi već pripremaju ponude. Međutim, moguće je i da se pridruži Lionelu Mesiju u Sjedinjenim Američkim Državama. Poljak se i dalje osjeća dobro, te nema sumnje da ćemo ga još koju godinu gledati na terenu.

Osim Barse, Levandovski je igrao još za Varšavu, gdje je počeo karijeru, potom je igrao za Legiju, pa za Znič, a onda i za Leće, potom njemačku Borusiju Dortmund od 2010. do 2014, a onda je započeta era u Bajernu iz Minhena u kojem je ostao do 2022. i postao legenda kluba.

