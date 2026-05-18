ABA liga: Dubai će dočekati Budućnost u Zenici

Košarkaši Dubaija i Budućnosti igraće polufinale ABA lige u Zenici.

Izvor: MN PRESS

Stigli smo do polufinala ABA lige, a sama završnica regionalnog takmičenja donijela je pravu malu dramu oko mjesta na kojem će svoju borbu za finale započeti ekipe Dubaija i Budućnosti iz Podgorice! Prvoplasirani i četvrtoplasirani tim nakon ligaškog dijela takmičenja treba da se bore za finale, ali su imali različite ideje gdje će se to dogoditi.

Dok je Dubai želio da se vrati u UAE i na svom terenu pokuša da stigne do finala, podgorički tim nije imao u plan odlazak na Bliski istok jer je tamo situacija i dalje veoma nestabilna zbog sukoba koje mjesecima vode Izrael i Iran, a u okviru kojeg stradaju i američke baze u okolnim državama. Oglasila se ABA liga i istakla da Dubai neće biti domaćin na svom parketu, a ubrzo nakon toga je pronađeno kompromisno rješenje!

Zvanično, Dubai će Budućnost dočekati u Zenici! Na tom mjestu su tokom ove sezone već igrali svoje mečeve, hala im je donekle poznata i što je najbitnije za regionalno takmičenje - nije u ugroženom području. Prvi meč polufinalne serije igra se 21. maja od 18 časova, drugi će se igrati u Podgorici, a eventualna "majstorica" ponovo u Zenici.

Košarkaški klub Dubai nada se prolasku u finale ABA lige, a zatim i novom sastanku sa regionalnim takmičenjem. Pokušaće i tada da "presele" ABA ligu na Bliski istok, odnosno da budu domaćini u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. To znači da bismo do kraja sezone mogli da vidimo Partizan ili Crvenu zvezdu na gostovanju u zemlju koja je dugo bila pod udarima iranske vojske koja cilja američke baze.

