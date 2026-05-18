Selektor Hrvatske saopštio spisak fudbalera za Mundijal

Nebojša Šatara
Selektor Hrvatske Zlatko Dalić saopštio je u ponedjeljak spisak igrača na koje će računati za Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

Zlatko Dalić saopštio spisak fudbalera Hrvatske za Mundijal

Zlatko Dalić je danas saopštio imena fudbalera koji će braniti boje Hrvatske na predstojećem Mundijalu. 

On je izabrao 26 igrača, ai je naglasio da to nije konačan spisak i da može doći do eventualnih promjena.

Luka Modrić koji je imao problema sa povredom se oporavio, kao i Mateo Kovačić i Joško Gvardiol Tu su veterani poput Dominika Livakovića, Ivana Perišića, Ante Budimira i Andreja Kramarića, kao i neke nove snage u vidu Petra i Luke Sučića, Tonija Fruka, Luke Vuškovića. 

Kompletan spisak

Golmani: Dominik Livaković, Dominik Kotarski i Ivor Pandur.

Defanzivci: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić i Luka Vušković.

Vezisti: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro i Toni Fruk.

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa i Igor Matanović.

Rezervne pozive dobili su: Lovro Majer, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić i Luka Stojković.

"Kockasti" će na Mundijalu igrati u grupi L protiv selekcija Engleske, Paname i Gane, a prije početka šampionata svijeta odigraće dvije prijateljske utakmice - protiv Mađarske u Rijeci (2. juna) i pet dana kasnije protiv Slovenije u Varaždinu.

Prvi meč na Mundijalu, Hrvatska će igrati protiv Engleza 17. juna, zatim će igrati sa Panamom 24. juna, a posljednji duel u grupi odigraće tri dana kasnije sa selekcijom Gane.

