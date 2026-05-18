Selektor Hrvatske saopštio spisak fudbalera za Mundijal

Selektor Hrvatske Zlatko Dalić saopštio je u ponedjeljak spisak igrača na koje će računati za Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

Izvor: Profimedia

Zlatko Dalić je danas saopštio imena fudbalera koji će braniti boje Hrvatske na predstojećem Mundijalu.

On je izabrao 26 igrača, ai je naglasio da to nije konačan spisak i da može doći do eventualnih promjena.

Luka Modrić koji je imao problema sa povredom se oporavio, kao i Mateo Kovačić i Joško Gvardiol Tu su veterani poput Dominika Livakovića, Ivana Perišića, Ante Budimira i Andreja Kramarića, kao i neke nove snage u vidu Petra i Luke Sučića, Tonija Fruka, Luke Vuškovića.

Kompletan spisak

Golmani: Dominik Livaković, Dominik Kotarski i Ivor Pandur.

Defanzivci: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić i Luka Vušković.

Vezisti: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro i Toni Fruk.

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa i Igor Matanović.

Rezervne pozive dobili su: Lovro Majer, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić i Luka Stojković.

"Kockasti" će na Mundijalu igrati u grupi L protiv selekcija Engleske, Paname i Gane, a prije početka šampionata svijeta odigraće dvije prijateljske utakmice - protiv Mađarske u Rijeci (2. juna) i pet dana kasnije protiv Slovenije u Varaždinu.

Prvi meč na Mundijalu, Hrvatska će igrati protiv Engleza 17. juna, zatim će igrati sa Panamom 24. juna, a posljednji duel u grupi odigraće tri dana kasnije sa selekcijom Gane.

(MONDO)