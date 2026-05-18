NBA liga ponovo pokrala Nikolu Jokića: Više se niko i ne čudi, isto su uradili prošle godine

Nikola Jokić ponovo je pokraden u trci za najboljeg košarkaša u NBA ligi, glasovi to i potvrđuju još jednom.

Nikola Jokić završio je sezonu sa tripl-dabl učinkom u prosjeku (27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija). Statistički je najbolji skakač i asistent u cijeloj NBA ligi. Da je tu ime bilo kog drugog igrača vjerovatno bi bio proglašen za MVP-ja u tekućoj sezoni. Umjesto toga završio je na drugom mjestu, iza Šeja Gildžesa-Aleksandera (31,1 poen, 6,6 asistencija i 4,3 skoka).

Nova bruka i sramota novinara i svih onih koji glasaju u izboru za najkorisnijeg igrača. Prosto MVP nije timska nagrada, nije nagrada za to što je ekipa prva na tabeli, već za individualni učinak i za nešto što ga izdvaja od drugih. Kada je Šej bio povrijeđen Oklahoma je rutinski nizala pobjede, prosto imaju sjajan sistem igre i pobjeđuju i bez njega. Daleko od toga da to znači da je Kanađanin loš igrač, naprotiv, samo da ni po statistici ni po učinku nije blizu Srbina, ali to je očigledno nebitno.

Isplivali su glasovi novinara za ovu sezonu i poražavajući su. Šej je prikupio ukupno 939 bodova, Jokić je na 634, a Viktor Vembnajama na 569. Kanadski košarkaš dobio je čak 83 glasa za prvo mjesto (donosi 10 poena), 13 za drugo (7 poena) i 3 za treće (pet poena). U istom tom glasanju Jokić je dobio samo 10 glasova za prvo, 48 za drugo, 37 za treće, četiri za četvrto (tri poena) i zaista nikome nije jasno ko je čovjek koji mu je dao glas za peto mjesto (jedan poen). Navijači već pokušavaju da saznaju ime tog novinara i traže da mu se onemogući da glasa u budućnosti...

Nije prvi put - ovako su glasali prošle godine

Ne dešava se ovo prvi put, prošle godine su bili donekle slični glasovi. Šej je pobijedio sa 913 bodova (71 prvo, 29 drugo, bez glasova za treće, četvrto i peto mjesto). Jokić je bio iza sa 787 poena (29 prvo, 71 drugo, bez glasova za treće, četvrto i peto mjesto).

Zanimljivo je da na toj listi nije bio Vembanjama, već je treći bio Janis Adetokumbo (470 bodova) koga nije bilo nigdje ove godine. A, ljubitelji košarke posebno pamte i krađu iz sezone 2022/23 kada je Embid proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) sa 915 bodova ispred Jokića (674)... Više puta se ovakve stvari ponavljaju u NBA ligi da bi se nazvale samo slučajnostima.

