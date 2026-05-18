NBA liga objavila rezultate glasanja za MVP trofej: Nikola Jokić nije imao šanse

NBA liga je objavila kako se glasalo za MVP titulu Šeja Gildžusa Aleksandera. Ubjedljivo je osvojio MVP trofej Kanađanin, iako je u većini statističkih kategorija gori od Nikole Jokića.

NBA liga je drugi put zaredom proglasila Šeja Gildžesa Aleksandera za MVP-a a sada je izašao i detaljan spisak glasova za najprestižniju NBA nagradu. Nikola Jokić nije bio ni blizu, imao je 205 glasova manje od Kanađanina!

Plejmejker Oklahome je imao 939 bodova, dok je Nikola Jokić na drugom mjestu upisao 634 boda. Viktor Vembanjama je završio kao treći sa 569 glasova i tu je kraj ozbiljnim kandidatim. Četvrti je bio Luka Dončić sa 250 poena, Kejd Kaningem je imao 117, Džejlen Braun 89, a po jedan bod su imali Kavaj Lenard i Donovan Mičel.

Kada se pogledaju glasovi za prvo mjesto koji vrijede deset poena, već je tu pobijedio Jokića Gildžus Aleksander jer je dobio 83 takva glasa. Jokić je dobio 10, Vembanjama 5, Kaningem 2.

A global media panel of 100 voters selected the winner of the 2025-26 Kia NBA Most Valuable Player Award.



Da li je baš tolika razlika?

Najbolji igrač Oklahome je prosječno bilježio 31,1 poena, 6,6 asistencija i 4,3 skoka, dok je Nikola Jokić upisivao 27,7 poena uz 12,9 skokova i 10,7 asistencija što znači da je bio duplo bolji u dvije od tri statističke kategorije.

(MONDO)

