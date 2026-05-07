Ovo je zvanična pjesma Mundijala 2026: Šakira objavila spot i izazvala oprečne reakcije

Šakira se oglasila na društvenim mrežama i objavila dio spota za zvaničnu pjesmu Mundijala koji će se održati ove godine.

Uskoro počinje Svjetsko prvenstvo u fudbalu (od 11. juna do 19. jula) u Americi, Kanadi i Meksiku. Polako se ulazi u završnu fazu priprema, kako za sam teren, tako i za stvari koje nemaju direktne veze sa terenom. Objavljena je zvanična pjesma Mundijala.

Šakira je na društvenim mrežama objavila kratak spot i najavila da će cijeli da bude objavljen 14. maja. Pjesma se zove "Dai Dai" i snimana je na legendarnoj "Marakani" u Brazilu.

Njen spot je izazvao oprečne reakcije, što nije neočekivano. Ima onih koji smatraju da je pjesma zabavna, pjevljiva i lagana. Ali i onih koji su očekivali mnogo više. Šta vi kažete? Da li će biti popularna kao čuvena "Waka, waka"?

