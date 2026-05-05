Poznate cijene za meč BiH - Panama

Dragan Šutvić
Meč između dva učesnika Mundijala igra se 6. juna u Sent Luisu.

Ulaznice za utakmicu BiH Panama Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH odmjeriće snage sa Panamom u posljednjoj utakmici pred nastup na Mundijalu.

Kako je saopšteno tokom jučerašnjeg dana iz bh. kuće fudbala, dvije selekcije koje su izborile plasman na Svjetsko prvenstvo ukrstiće koplja 6. juna u Sent Luisu, na stadionu "Enerdžajzer Park", sa početkom u 14.00 časova po lokalnom vremenu (21.00 po našem).

Vrlo brzo objelodanjene su i cijene ulaznica, koje mogu da se kupe preko platforme SeatGeek.com. Za najjeftiniju, u gornjim nivoima tribina, potrebno je izdvojiti 82 dolara (137 KM), dok najskuplja, za mjesta odmah iza klupa za rezervne igrače, koštaju 284 dolara (oko 475 KM).

Duel sa Panamom za bh. reprezentativce biće druga provjera pred mečeve na prvenstvu svijeta. Prvu će odraditi 29. maja, kada će na stadionu Koševo odmjeriti snage sa Sjevernom Makedonijom.

BiH će, inače, u grupnoj fazi igrati protiv Kanade (12. jun, Toronto), Švajcarske (18. jun, Inglvud) i Katara (24. jun, Sijetl).

(mondo.ba, D. Šutvić)

