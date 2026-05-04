FS BiH potvrdio: Panama posljednja provjera "zmajeva" pred Mundijal

Dragan Šutvić
BiH će protiv Paname igrati 6. juna u Sent Luisu.

Zmajevi, reprezentacija BiH Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski savez BiH potvrdio je odigravanje prijateljske utakmice sa Panamom neposredno pred početak Mundijala.

Kako je navedeno ovog ponedjeljka iz bh. kuće fudbala, "zmajevi" će sa ovom selekcijom, koju takođe očekuje nastup na planetarnoj fudbalskoj smotri, odmjeriti snage 6. juna u Sent Luisu, na stadionu "Enerdžajzer Park" sa početkom u 14.00 časova po lokalnom vremenu (21.00 po našem).

Biće to druga i posljednja provjera za izabranike Sergeja Barbareza pred nastup na prvenstvu svijeta. Prvu će, podsjetimo, odraditi 29. maja, kada će na Koševu odmjeriti snage sa selekcijom Sjeverne Makedonije.

BiH će, podsjetimo, na Mundijalu igrati protiv Kanade, Katara i Švajcarske, a prvi meč odigraće protiv Kanađana, domaćina turnira, 12. juna u Torontu od 21.00 čas po našem vremenu.

U toku dana je, takođe saopšteno da će selektor Barbarez spisak igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo saopštiti sljedećeg ponedjeljka (11. maj).

(mondo.ba, D. Šutvić)

