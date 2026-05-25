Bosna prvi finalista Lige BiH: "Studenti" deklasirali Slobodu

Bosna nije imala problema u dvomeču sa Tuzlacima i osigurala je plasman u finale plej-ofa domaćeg prvenstva.

Košarkaši Bosne prvi su finalisti košarkaške Lige BiH.

Sarajevski "studenti" bez mnogo muke slavili su u oba meča polufinala protiv tuzlanske Slobode 88:45 (22:14, 23:15, 22:4, 21:12) i plasirali se u samu završnicu, gdje će im rival biti bolji iz duela Igokea - Široki (Aleksandrovčani slavili u prvom meču 107:87, u toku je drugi susret).

Nakon trijumfa u Tuzli 73:66, Sarajlije su bile još ubjedljive u "Zetri" i zakazale finale.

Već u prvom poluvremenu domaćin je stekao 16 poena poena prednosti (45:29), pa nijednog trenutka nije bilo dileme ko će slaviti u ovom meču.

Nevjerovatan je bio rezultat treće četvrtine, gdje su Tuzlaci za deset minuta postigli samo četiri poena (22:4). Ni tu Sarajlije nisu željele da se zaustave, pa su i u četvrtoj četvrtini bile dominantne i na kraju stigle do više nego ubjedljivog trijumfa sa "plus 43".

Petak Kovačević bio je najefiksaniji sa 16 poena u timu Bosne, Majkl Jang Džunior ubacio je 15, a Haris Delalić 11 i Džerod Vest po 13. Kod Slobode su se istakli Tarik Bukva sa 12 i Vladimir Tomašević sa 11 poena, jedini igrači gostiju da dvocifrenim učinkom.