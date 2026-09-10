"On je glavni lik, Siner i Alkaraz ga kopiraju": Nije mogao da smisli Novaka, a onda je promijenio mišljenje

Poznati američki novinar napisao je knjigu o tenisu, a srpski as je dobio centralnu ulogu, iako mu na startu karijere nije simpatičan.

Izvor: MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Novinar "Atletika" Met Faterman u avgustu je objavio knjigu pod naslovom "Najsurovija igra: Jurnjava za veličinom u profesionalnom tenisu", u kojoj je najbolji igrač svih vremena Novak Đoković glavni junak. Na stranu svi rekordi koje je srpski as poobarao u posljednje dvije decenije, autor ove knjige mu je namijenio centralnu ulogu iz drugog razloga.

Iako je godinama bio u sjenci Rodžera Federera i Rafaela Nadala i predstavljan kao antiheroj, Faterman vidi Novaka kao vječitu inspiraciju novim generacijama.

"Svi su opsjednuti njim. Siner je usvojio njegovu igru. Alkaraz gleda kako trenira. Koko gleda kako vraća servis. Svi ga gledaju. Jer je on mađioničar. On je najbolji svih vremena", jasan je jedan od najcjenjenijih sportskih novinara u svijetu tenisa.

Futterman on Djokovic being the main character in tennis:



"Everyone is obsessed with him. Sinner has adopted his game. Alcaraz is looking at how he practices. Coco is looking at how he returns serve. Everybody has their eyes on him. Because he's the magician. He's the GOAT."pic.twitter.com/kQZjf6te6v — Corvath Draemir (@Archaicmind3000)September 9, 2026

Zašto "najsurovija igra"?

"Izazov koji tenis nosi - to što ljudi moraju da putuju po svijetu, a zatim sami izađu na teren - jedinstven je", rekao je nedavno autor knjige.

Na terenu svi vidimo trenutke gubitka koncentracije i emotivne slomove, igrače koji viču na svoje trenere i lome rekete dok im izmiču poen, gem ili set. Iza kulisa, Faterman takođe vidi ili čuje za igrače koji zbog treme povraćaju prije meča i jecaju od muke nakon njega.

"Zbog praćenja tenisa mislim da nikome ne bih poželio život profesionalnog igrača. To je, na svoj način, najteži sport. Kombinacija mentalnih i fizičkih sposobnosti koja se zahtijeva izuzetno je teška."

Večera sa GOAT-om

Priznao je Faterman da mu se nije sviđala Đokovićeva ličnost, bilo je tu nešto odbojno, a onda ga je upoznao lično i promijenio mišljenje.

"Dugi niz godina vidio sam samo tu spoljašnju sliku: neprivlačnu ličnost na teniskom terenu, njegove javne izjave i neke neobične stavove, pa o njemu nisam imao baš pozitivno mišljenje. Međutim, imao sam prilike da više puta komuniciram s njim, uključujući i onu večeru koju opisujem u knjizi. Čuo sam priče od igrača i drugih ljudi o njegovoj velikodušnosti, o tome kako šalje poruke mladim igračima sa taktičkim savjetima", rekao je Amerikanac i nastavio:

"Takođe, dok je većina sportista usredsređena isključivo na jednu stvar, on je jedna od najradoznalijih osoba koje sam ikada upoznao. Sve to je promijenilo moje mišljenje, ali ga je i proširilo. To ne znači da se slažem s njim po pitanju vakcinacije ili srpskog nacionalizma, ali svi mi nosimo u sebi mnoge protivrječnosti i razumijem da je on, baš kao i ja vjerovatno, pun mana i složena ličnost."

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