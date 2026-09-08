Sem Kveri riješio kad je kraj za Đokovića: "To je moj osjećaj"

Bivši teniser Sem Kveri otkrio je da ima osjećaj da će se Novak Đokvić penzionisati naredne godine
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je neočekivano rano završio učešće na US openu, potom je otkrio da ga muče brojni problemi, pa se pitanje o njegovoj penziji sve češće provlači. Bivši teniser Sem Kveri odlučio je da da svoje viđenje čitavog događaja, pa je otkrio da vjeruje da će 2027. biti godina u kojoj će se popularni GOAT povući.
U najnovijem izdanju podkasta "Nothing Major", Sem Kveri prognozirao je da bi Novak Đoković posljednji turnir u karijeri mogao da odigra 2027. "Mislim da ćemo u jednom trenutku sljedeće godine, 2027, gledati Novaka na njegovom posljednjem turniru. To je samo moja pretpostavka, nemam nikakve informacije, jednostavno tako mislim i to je moj osjećaj", rekao je.
Stiv Džonson, još jedan bivši teniser, podsjetio je na Đokovićevu želju da igra sve do Olimpijskih igara 2028. u Los Anđelesu. "Razumijem, pričao je o tome da želi da igra na Olimpijskim igrama 2028, tako da je to i moj stav", odgovorio je Džonson.
Da li ćemo Novaka gledati još koji put u 2026?
Iako ostaje neizvjesna budućnost najboljeg svih vremena, Novak Đoković je prijavljen za turnir u Pekingu. Na istom mjestu trebalo bi da se pojavi i Janik Siner, koji je zbog povrede desnog koljena odustao od US opena. Turnir počinje 30. septembra, a postoji šansa da Novak možda zaigra i na još jednom turniru u Kini, odnosno na mastersu u Šangaju.
Novaka za Kinu vezuju lijepe uspomene, to je jedno od mjesta gdje je najuspešniji. Konkretno, u Pekingu je igrao šest puta i svih šest puta je bio šampion, pa tako nema nijedan izgubljen meč na ovom turniru.