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Sem Kveri riješio kad je kraj za Đokovića: "To je moj osjećaj"

Sem Kveri riješio kad je kraj za Đokovića: "To je moj osjećaj"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Bivši teniser Sem Kveri otkrio je da ima osjećaj da će se Novak Đokvić penzionisati naredne godine

Sem Kveri Novak Đoković ide u penziju sljedeće godine Izvor: EPA/TOLGA AKMEN, Screenshot/YouTube/@NothingMajorShow

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je neočekivano rano završio učešće na US openu, potom je otkrio da ga muče brojni problemi, pa se pitanje o njegovoj penziji sve češće provlači. Bivši teniser Sem Kveri odlučio je da da svoje viđenje čitavog događaja, pa je otkrio da vjeruje da će 2027. biti godina u kojoj će se popularni GOAT povući.

U najnovijem izdanju podkasta "Nothing Major", Sem Kveri prognozirao je da bi Novak Đoković posljednji turnir u karijeri mogao da odigra 2027. "Mislim da ćemo u jednom trenutku sljedeće godine, 2027, gledati Novaka na njegovom posljednjem turniru. To je samo moja pretpostavka, nemam nikakve informacije, jednostavno tako mislim i to je moj osjećaj", rekao je.

Stiv Džonson, još jedan bivši teniser, podsjetio je na Đokovićevu želju da igra sve do Olimpijskih igara 2028. u Los Anđelesu. "Razumijem, pričao je o tome da želi da igra na Olimpijskim igrama 2028, tako da je to i moj stav", odgovorio je Džonson.

Da li ćemo Novaka gledati još koji put u 2026?

Iako ostaje neizvjesna budućnost najboljeg svih vremena, Novak Đoković je prijavljen za turnir u Pekingu. Na istom mjestu trebalo bi da se pojavi i Janik Siner, koji je zbog povrede desnog koljena odustao od US opena. Turnir počinje 30. septembra, a postoji šansa da Novak možda zaigra i na još jednom turniru u Kini, odnosno na mastersu u Šangaju.

Novaka za Kinu vezuju lijepe uspomene, to je jedno od mjesta gdje je najuspešniji. Konkretno, u Pekingu je igrao šest puta i svih šest puta je bio šampion, pa tako nema nijedan izgubljen meč na ovom turniru.

Tagovi

Novak Đoković

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