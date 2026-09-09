Đoković nije iskoristio istorijsku priliku: Zbog toga je ostao bez više od 5 miliona

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je prerano ispao sa US opena i tako nije iskoristio priliku da bude dio najvećeg nagradnog fonda ovog takmičenja

Izvor: Frank Franklin II/AP

Srpski teniser Novak Đoković je veoma rano završio takmičenje na ovogodišnjem US openu, a osim plasmana, poraz u prvom kolu donio mu je i veliki finansijski minus. Srpski teniser nije uspio da iskoristi rekordno povećanje nagradnog fonda na turniru, koji je prvi put u istoriji jednog grend slema premašio granicu od 100 miliona dolara.

Đoković je u Njujorku zaustavljen već na startu, pošto ga je u pet setova savladao Marijano Navone. Za samo učešće na turniru pripalo mu je 140.000 dolara, dok bi svaki naredni korak donosio značajno veći novac.

Koliko je novca bilo u igri najbolje pokazuje podatak da je US open ove godine za nagrade izdvojio ukupno 108 miliona dolara. To je više od 20 odsto u odnosu na prošlu sezonu, kada je fond iznosio 90 miliona, dok je u poređenju sa 2024. povećanje čak 44 odsto.

Više od pet miliona za šampiona

Najviše će, naravno, zaraditi teniseri koji odu do samog kraja. Osvajač US opena dobiće 5.500.000 dolara, što predstavlja povećanje od 10 odsto u odnosu na prošlu godinu. Zanimljivo je da u ukupan fond nisu uračunate samo nagrade za ostvareni plasman. Organizatori su predvidjeli i sredstva za prevoz i smještaj igrača, kao i dodatnih 2.000.000 dolara namijenjenih pomoći teniserima.

Zbog svega toga Đoković može da žali za propuštenom prilikom. Njegov rani poraz znači da je ostao daleko od dijela rekordnog fonda koji je mogao da osvoji da je napravio ozbiljniji rezultat u Njujorku.