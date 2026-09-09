Mladi Amerikanac ostvario je veliki uspjeh plasmanom u polufinale US opena, a proslava je bila u stilu one protiv Novaka Đokovića 2023. godine.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Američki teniser Ben Šelton plasirao se u polufinale US opena, pošto je u četvrtfinalu savladao Karlosa Alkaraza poslije velike borbe u pet setova. Nakon što je osvojio posljednji poen, ponovo je "oživio" staru proslavu koju je prvi put izveo u polufinalu 2023. godine kada mu je rival bio najbolji teniser svih vremena Novak Đoković.

Šelton je tada pokazao nepoštovanje, burno je slavio svaki poen, da bi mu Srbin na legendaran način "spustio slušalicu". Ben je i ovog puta iskoristio veliku podršku navijača sa tribina, a onda proslavio telefoniranjem.

U euforiji mu se pridružila i djevojka Triniti, inače kćerka slavnog Denisa Rodmana. Ipak, ona gradi sopstvenu sportsku karijeru i trenutno je najplaćenija fudbalerka svijeta, a ona i Ben su jedan od najpopularnijih sportskih parova na svijetu.

Vidi opis Novak mu spustio slušalicu i promijenio karijeru: Šelton ponovio spornu proslavu, svi su gledali samo u nju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Leonardo Munoz / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Leonardo Munoz / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Leonardo Munoz / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Pogledajte kako su proslavili:

THE MOMENT BEN SHELTON BEAT CARLOS ALCARAZ IN THE LATEST FINISHING MATCH IN US OPEN HISTORY.



3:33 in the morning.



But when you play the sport like that, you lose all sense of time.



Ben brought back his phone celebration



It’s Big Ben time. pic.twitter.com/GDjTROpH5f — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)September 9, 2026

Zašto mu je Novak zalupio slušalicu?

Bilo je evidentno da je mladi Amerikanac pokušavao da isprovocira Đokovića tokom čitavog meča, glasno je komentarisao svaki poen, burno proslavljao, a onda ga je ponijela atmosfera i napravio je gest zbog kojeg je kasnije zažalio. Novak je odigrao šampionski ples, a onda postavio Šeltona na svoje mjesto. Mnogi su mislili da je bio pregrub prema mladoj nadi, ali srpski as je to odmah objasnio.

"To je bila reakcija usmjerena ka njemu, nije se dostojanstveno ponašao. Nije imao respekta, na terenu i u toku meča. Ako neko izađe iz granica sportskog ponašanja, onda reagujem", rekao je tada Novak.

Šelton podržao Đokovića

Uprkos tome što se stvorilo određeno rivalstvo zbog ove situacije, Šeltonu se dopada Novakova ideja o skraćenju teniskih mečeva, koja baš i nije naišla na pozitivne kritike teniske javnosti.

"Meni se dopada ova ideja. Ono što je interesantno je da to predlaže Đoković koji je uvijek bio u najboljoj formi na Turu, koji je mogao da izdrži pet ili šest sati na terenu. Bilo mu je svejedno. Bila bi to interesantna promjena. Tenis je tradicionalan sport, ali meni bi se dopalo da igram u ovakvom formatu. Tako se igra na Nekst Dženu i meni je to sjajno", istakao je Šelton.