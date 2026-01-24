Rekord i kontroverza u SAD: Ćerka Denisa Rodmana najskuplja fudbalerka na svijetu, zbog nje mijenjali pravila lige!

Triniti Rodman (23) potpisala je novi ugovor sa Vašingtonom, a zbog nje je američka liga morala da usvoji novo pravilo.

Američka fudbalerka Triniti Rodman (23) potpisala je novi trogodišnji ugovor sa Vašington spiritom, čime je postala najplaćenija igračica u istoriji ženskog fudbala, ali je cijeli posao izazvao veliku polemiku u Sjedinjenim Američkim Državama.

Iako finansijski detalji nisu zvanično objavljeni, američki mediji navode da je vrijednost ugovora veća od dva miliona dolara godišnje, uključujući bonuse. Time je Rodman postavila novi svjetski rekord u ženskom fudbalu.

Saga oko njenog ostanka trajala je mjesecima, pošto je na kraju prošle sezone postala slobodna igračica i bila na meti brojnih evropskih klubova, gdje ne postoji ograničenje plata. Upravo tu leži glavni izvor kontroverze.

Naime, NWSL (američka liga) ima strogi "seleri kep", odnosno ograničenje ukupnih plata po klubu, koje za sezonu 2026. iznosi 3,5 miliona dolara. Prvobitni dogovor Vašingtona i Rodman liga je odbila, smatrajući da krši duh pravila, što je izazvalo burne reakcije i pritužbe sindikata igračica.

Novo pravilo zbog Triniti

Kako bi riješila problem, liga je uvela novo pravilo o tzv. "High Impact Player" statusu, koje klubovima omogućava da potroše do milion dolara iznad limita za vrhunske igračice. Upravo je taj mehanizam omogućio da Rodman ostane u Vašingtonu.

"Triniti je generacijska igračica i simbol budućnosti našeg kluba", izjavila je vlasnica Spirita Mišel Kang.

Rodman je 2024. godine sa reprezentacijom SAD osvojila olimpijsko zlato u Parizu, a u NWSL ligi važi za jednu od najvećih zvijezda. U dosadašnjoj karijeri upisala je 47 nastupa i 11 golova za nacionalni tim.

Ćerka Denisa Rodmana

Zanimljivo, Triniti Rodman je kćerka legende NBA lige Denisa Rodmana, a profesionalnu karijeru započela je sa samo 18 godina, kada je proglašena za rukija godine.

Njen novi ugovor ne samo da ruši finansijske rekorde, već ponovo otvara pitanje da li američka liga može zadržati najbolje igračice bez ukidanja strogih platnih ograničenja.

U vezi sa poznatim teniserom

Triniti Rodman je u vezi sa Benom Šeltonom, američkim teniserom i jednom od najvećih mladih zvijezda ATP tura.

Njih dvoje su javnosti potvrdili vezu u martu 2025. godine, kada su zajedno objavili fotografije na društvenim mrežama. Od tada se često pojavljuju zajedno, bodre jedno drugo na mečevima i otvoreno govore o svojoj vezi.

Šelton je nedavno javno izrazio ponos zbog njenog rekordnog ugovora, a Triniti redovno prati njegove turnire, uključujući i nastupe na grend slemovima.