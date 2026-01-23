Ćerka Denisa Rodmana najplaćenija na svijetu: Napravio joj je pakao od života, bez njega uspjela što niko nije

Triniti Rodman, ćerka legendarnog košarkaša Denisa, postala je najplaćenija fudbalerka na svijetu.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Američka fudbalerka, a ujedno i ćerka legendarnog košarkaša Denisa Rodmana, Triniti potpisala je trogodišnji ugovor sa Vašington Spiritom. Time je postala najplaćenija fudbalerka na svijetu, kako je objavio njen agent. Triniti ima svega 23 godine i predviđa se da je pred njom blistava karijera.

Dvadesettrogodišnja ćerka bivše NBA zvijezde Denisa Rodmana bila je slobodna igračica otkako joj je prethodni ugovor sa klubom iz Vašingtona istekao 31. decembra. Novi ugovor vrijedan je dva miliona dolara (blizu 1.700.000 evra) godišnje uključujući bonuse, a plan je i da Triniti u klubu ostane do 2028. Njen agent Majk Senkovski potvrdio je da je to ujedno i rekordni ugovor među fudbalerkama.

"Osjećaj je nevjerovatan. Veoma sam srećna. Blagoslovena sam", rekla je ćerka legednarnog košarkaša.

Triniti Rodman bila je i dobitnica Zlatne lopte 2023, 2024. i 2025. Prema tome, jasno je koliko je Triniti važna ekipi iz Vašingtona. Mišel Kang, vlasnica Vašington Spirita, istakla je značaj mlade fudbalerke u klubu i širem razvoju ženskog fudbala: "Triniti je najbolja igračica generacije, ali što je još važnije, ona predstavlja budućnost ovog kluba i budućnost ženskog fudbala", bila je jasna.

Rodmanova je već pokazala izuzetan talenat u Spiritu, pomažući timu da osvoji prvenstvo NWSL u debitantskoj sezoni 2021/22, kada je proglašena i za novajliju godine. Za reprezentaciju SAD odigrala je 47 utakmica i postigla 11 golova od svog debija 2022, uključujući tri gola na Olimpijskim igrama u Parizu 2024, gde su SAD osvojile zlato.

