logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ćerka Denisa Rodmana najplaćenija na svijetu: Napravio joj je pakao od života, bez njega uspjela što niko nije

Ćerka Denisa Rodmana najplaćenija na svijetu: Napravio joj je pakao od života, bez njega uspjela što niko nije

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Triniti Rodman, ćerka legendarnog košarkaša Denisa, postala je najplaćenija fudbalerka na svijetu.

Ćerka Denisa Rodmana najplaćenija fudbalerka na svijetu Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Američka fudbalerka, a ujedno i ćerka legendarnog košarkaša Denisa Rodmana, Triniti potpisala je trogodišnji ugovor sa Vašington Spiritom. Time je postala najplaćenija fudbalerka na svijetu, kako je objavio njen agent. Triniti ima svega 23 godine i predviđa se da je pred njom blistava karijera.

Dvadesettrogodišnja ćerka bivše NBA zvijezde Denisa Rodmana bila je slobodna igračica otkako joj je prethodni ugovor sa klubom iz Vašingtona istekao 31. decembra. Novi ugovor vrijedan je dva miliona dolara (blizu 1.700.000 evra) godišnje uključujući bonuse, a plan je i da Triniti u klubu ostane do 2028. Njen agent Majk Senkovski potvrdio je da je to ujedno i rekordni ugovor među fudbalerkama.

"Osjećaj je nevjerovatan. Veoma sam srećna. Blagoslovena sam", rekla je ćerka legednarnog košarkaša.

Triniti Rodman bila je i dobitnica Zlatne lopte 2023, 2024. i 2025. Prema tome, jasno je koliko je Triniti važna ekipi iz Vašingtona. Mišel Kang, vlasnica Vašington Spirita, istakla je značaj mlade fudbalerke u klubu i širem razvoju ženskog fudbala: "Triniti je najbolja igračica generacije, ali što je još važnije, ona predstavlja budućnost ovog kluba i budućnost ženskog fudbala", bila je jasna.

Rodmanova je već pokazala izuzetan talenat u Spiritu, pomažući timu da osvoji prvenstvo NWSL u debitantskoj sezoni 2021/22, kada je proglašena i za novajliju godine. Za reprezentaciju SAD odigrala je 47 utakmica i postigla 11 golova od svog debija 2022, uključujući tri gola na Olimpijskim igrama u Parizu 2024, gde su SAD osvojile zlato.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Denis Rodman Triniti Rodman fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC