Gloria Slišković napustila Juventus, ali ostaje u "Ligi petice": Poslije Italije, na redu je Njemačka

Bh. fudbalerka zvanično je pojačala njemački HSV.

Bh. fudbalerka Gloria Slišković (20) zvanično je napustila Juventus i karijeru će nastaviti u Njemačkoj.

Naime, nekadašnja igračica SFK 2000 iz Sarajeva potpisala je ugovor sa HSV-om, klubom koji je trenutno pri dnu njemačke Bundeslige, ali želi da obezbijedi opstanak, pa je ove zime krenuo po pojačanja.

Jedno od njih biće i reprezentativka BiH, koja je nakon sjajnih nastupa u redovima bh. šampiona dobila priliku da se oproba u italijanskoj Seriji A. Od 2023. godine bila je član Juventusa, u oktobru iste godine debitovala je za tim iz Torina u duelu Kupa Italije sa Kjevom iz Verone, a od jula 2024. godine nosila je dres Napolija, i to kao pozajmljena igračica "stare dame".

Sada će, nakon Italije, "osjetiti" čari još jedne od najboljih liga u Evropi.