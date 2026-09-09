Šelton eliminisao Alkaraza i dobro zaradio: Evo koliko para će dobiti Amerikanac na US openu

Ben Šelton napravio je veliki uspjeh i pobijedio je Karlosa Alkaraza u četvrtfinalu US opena.

Izvor: Leonardo Munoz / AFP / Profimedia

Ben Šelton napravio je senzaciju na US openu i izbacio je Karlosa Alkaraza. Poslije skoro četiri i po sata borbe i prave drame je odnio pobjedu - 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7). I sve to će dobro i da naplati.

Američki teniser je tako za plasman u polufinale dobio 1.450.000 dolara. I ima priliku da to skoro duplira, jer bi eventualnim prolaskom u finale dobio 2,8 miliona dolara. A, pobjedniku pripada 5,5 miliona dolara. Sa druge strane Alkarazu će pripasti 780.000 dolara.

Šelton u polufinalu igra protiv sunarodnika Frensisa Tijafoa i ima veoma dobru šansu da se nađe u borbi za trofej. Na drugoj strani žrijeba je favorit Saša Zverev koji igra u četvrtfinalu protiv Botika van de Zandšulpa, dok drugi par čine Aleksander Bloks i Karen Hačanov.

Ben Šelton napravio je senzaciju na US openu i izbacio je Karlosa Alkaraza. Posle skoro četiri i po sata borbe i prave drame je odneo pobedu - 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7). I sve to će dobro i da naplati.



Američki teniser je tako za plasman u polufinale dobio 1.450.000 dolara. I ima priliku da to skoro duplira, jer bi eventualnim prolaskom u finale dobio 2,8 miliona dolara. A, pobedniku pripada 5,5 miliona dolara. Sa druge strane Alkarazu će pripasti 780.000 dolara.



Šelton u polufinalu igra protiv sunarodnika Frensisa Tijafoa i ima veoma dobru šansu da se nađe u borbi za trofej.