Đoković pokrenuo lavinu: Sprema se zemljotres u svijetu tenisa

Spremaju se tektonske promjene u "bijelom sportu".

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Prijedlog Novaka Đokovića o promjeni formata i skraćivanju teniskih mečeva više ne zvuči suludo, iako je pokrenuo lavinu kritika. Da nas čekaju velike reforme u "bijelom sportu", potvrđuje i novi izvršni direktor Australijan opena Endru Abdo.

On je nagovijestio mogućnost ukidanja mečeva na tri dobijena seta na grend slem turnirima, kao i promjenu sistema bodovanja, a sve u cilju veće popularizacije ovog sporta.

"Možda će u budućnosti grend slem turniri izgledati drugačije - bilo da je riječ o formatu pojedinih faza takmičenja ili o dužini trajanja mečeva, možda se više neće igrati na tri dobijena seta od početka do kraja, a možda se promijeni i sistem bodovanja", rekao je čovjek koji je zamijenio Krejga Tajlija i dodao:

"Možda postoje različiti načini da privučemo i zabavimo publiku, a da pritom ne narušimo suštinu i ono što ovaj sport zaista čini posebnim. Smatram da su to pitanja koja treba da istražimo i da ima prostora za takav razvoj. Ako pitate 'puriste', oni će reći: 'Ne dirajte to.' Ali zapravo... ako pogledate sport širom svijeta, vidjećete da ćete, ukoliko ne razmišljate o tom proizvodu na savremen način - tako da privučete mlade, jednostavno zaostati za drugima", jasan je teniski čelnik.

Šta je rekao Đoković?

Izvor: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena je među prvima zastupao ovaj stav, ali se našao na meti kritika kolega i teniske javnosti. Kako stvari stoje, nismo daleko od revolucionarnih promjena.

"Mislim da je tenisu potreban novi sistem bodovanja. Setovi ne bi trebalo da se igraju do šest gemova. Smatram da bi set trebalo da se igra do četiri gema, uz moguće ukidanje pravila ’prednost’ pri rezultatu 40:40", rekao je Novak početkom avgusta i dodao:

"Mečevi bi se igrali dok neko ne osvoji tri takva skraćena seta. Na taj način, mečevi ne bi trajali duže od dva sata, što je, po mom mišljenju, najbolje za sve."