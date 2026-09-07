Hladan tuš za Novaka Đokovića: I dalje može da izbjegne najgori scenario

Ovo mu se nije desilo od 2018. godine i pitanje je da li će imati snage za novi povratak u Top 10.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ispao je iz Top 10 na ATP listi poslije prve sedmice US Opena. Narednog ponedjeljka će biti objavljena zvanična lista, a srpski as bi dodatno mogao da pokvari plasman.

Trenutno se nalazi na 11. poziciji sa 2980 bodova na rang listi koja prati rezultate tenisera uživo. To je pad za čak šest pozicija, pošto je srpski as izgubio 790 bodova jer nije uspeo da odbrani polufinale od prošle godine. Poražen je od Argentinca Marijana Navonea poslije borbe u pet setova, a više od poraza definitivno boli način na koji je Novak napustio teren.

Najgori scenario za Novaka

Đoković bi u najgorem slučaju mogao da padne na 13. poziciju, pošto su Lerner Tijen i Frensis Tijafo i dalje u igri za trofej u Njujorku. Ako bilo koji od dvojice tenisera uspije da se plasira u četvrtfinale, dodatno će potisnuti 24-ostrukog grend slem šampiona. To će biti prvi put od 2018. godine da Đoković neće biti među deset najboljih na svijetu, što će mu dodatno otežati put ka potencijalnim novim titulama.

Što se tiče trke za završni turnir, Đoković je tek na 15. pozciji, ali to ga vjerovatno nimalo ne brine, pošto je posljednja dva ATP finala propustio svojom odlukom.

Rekordi na ATP listi za sva vremena

Novak Đoković je apsolutni rekorder sa najviše nedelja na prvom mjestu ATP liste 428, dok Rodžer Federer drugi sa 310. Takođe, Srbin je igrač sa najviše nedelja na prve dvije pozicije - on ima 599 nedelja, dok je Rafael Nadal na 596. Đoković je prvi i kada se gledaju sedmice provedene na prve tri pozicije jer ih ima 764, a prati ga Federer sa 750.

Đoković je među četiri najbolja igrača na svijetu proveo čak 829 nedelja i po tome je rekorder, iza je Federer sa 804. Isto je i kada govorimo o Top5 plasmanu, pošto je srpski as i tu neprikosnoven sa 873 nedelje, prati ga Federer sa 856.

Jedini rekord koji se tiče ATP liste i bodovanja i koji je ostao je Švajcarcu je to što drži rekord po broju nedelja provedenih na mjestu u Top10. Legendarni Švajcarac je tokom 968 sedmica bio jedan od deset najboljih igrača na planeti, dok je Novak Đoković trenutno na 959 sedmica.