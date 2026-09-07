Troicki objavio spisak Srbije za Dejvis kup: Evo šta se dešava sa Novakom Đokovićem

Viktor Troicki objavio je spisak igrača za Dejvis kup i meč sa Litvanijom i na njemu nema Novaka Đokovića.

Izvor: MN PRESS

Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki objavio je spisak igrača na koje računa za meč protiv Litvanije. Na toj listi nema Novaka Đokovića koji je bio na širem spisku. Poslije svega što se dogodilo na US openu najbolji teniser svih vremena neće biti u nacionalnom timu.

Troicki se odlučio za Miomira Kecmanovića, Hamada Međedovića, Ognjena Milića, Branka Đurića i specijalistu za dubl Stefana Latinovića. Nema Novaka i Lasla Đerea.

Selektor Litvanije Laurinas Grigelis može da računa na Vilijusa Gaubasa (121. na ATP listi u singlu, 21 godina) Edasa Butvilasa (195, 22), Justasa Trainauskasa (1689, 24), Pijusa Vaitikunasa (1699, 24), Todasa Babelisa (803. na ATP listi u dublu, 29).

Žrijeb za meč je 18. septembra u Nišu u podne, a dva sata prije početka meča selektori mogu da izvrše promjene na spisku igrača za mečeve. Prvog dana takmičenja, 19. septembra u subotu, na programu su dva singl meča igraju prva protiv druge table obje selekcije, i dueli počinju u 14 časova. U nedjelju, 20. septembra, na programu su prvo dubl, pa dva singl meča i to prvo prve table selekcije, a za njima i druge. Mečevi počinju u 13 časova.

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