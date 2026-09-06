Mekinro podržao Đokovićevu ideju: U jednoj rečenici ga uvrijedio i pohvalio

Bivši teniser Džon Mekinro jedan je od rijetkih koji je podržao prijedlog o promjeni pravila koji je nedavno iznio Novak Đoković

Izvor: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković dobio je neočekivanog, ali veoma zvučnog saveznika u ideji koja je nedavno izazvala veliku polemiku u teniskom svijetu. Dok su pojedini igrači i stručnjaci sa rezervom dočekali njegov prijedlog da se promijene pravila i skrate mečevi, legendarni Džon Mekinro javno je podržao srpskog tenisera.

Đoković je prije nešto više od mjesec dana iznio ideju da setovi više ne traju do šest osvojenih gemova, već do četiri. Uz to, predložio je i ukidanje prednosti kod rezultata 40:40, dok bi se meč igrao na tri osvojena skraćena seta.

"Setovi ne bi trebalo da se igraju do šest gemova. Vjerujem da bi trebalo da se igra do četiri, uz mogućnost ukidanja pravila prednosti kod 40:40. Mečevi bi se igrali dok neko ne osvoji tri takva skraćena seta. Na taj način nijedan meč ne bi trajao duže od dva sata, što je, po mom mišljenju, najbolje za sve", rekao je Đoković.

Njegov prijedlog nije naišao na opšte odobravanje. Žoao Fonseka se čak javno narugao toj ideji, dok su mnogi drugi imali svoje argumente protiv promjene formata koji je decenijama sastavni dio najvećih turnira.

Ipak, Mekinro je zauzeo potpuno drugačiji stav.

Šta je rekao Mekinro?

Džon Mekinro bivši teniser

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Američka teniska legenda smatra da bi promjene mogle da budu opravdane zbog načina na koji se publika danas odnosi prema sportu. Mekinro vjeruje da je pažnja gledalaca kraća nego ranije i da tenis mora da razmišlja o tome kako da zadrži novu publiku.

"Ljudima je pažnja kraća nego ikad", rekao je Mekinro.

Ipak, kada je govorio konkretno o Đokovićevoj ideji, podsjetio je na nešto što je upravo srpskog tenisera godinama činilo gotovo nepobjedivim.

"Ali Novak je osvojio toliko toga upravo zato što je mogao da izdrži duže od drugih. Bio je fizički spremniji od bilo koga prije njega i dobijao je mečeve koji su trajali pet ili više sati. Mnogo ga je teže bilo pobijediti u mečevima na tri dobijena seta nego u onima na dva dobijena seta."

Promjena - da, a kako na grend slemovima?

Mekinro bi, međutim, napravio jednu važnu izmjenu kada su u pitanju grend slemovi. On ne bi potpuno izbacio odlučujući peti set, već bi ga zamijenio taj-brejkom.

"Na grend slemovima bih preporučio meč-taj-brejk kada je rezultat 2:2 u setovima, umjesto igranja kompletnog petog seta."