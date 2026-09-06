Jedini brani Novaka poslije US opena: "Možda govori o čovjeku kojeg vidi u ogledalu"

Bivši trener Serene Vilijams Rik Maki jedan je od rijetkih koji su poslije ispadanja Novaka Đokovića sa US opena branili srpskog tenisera

Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković poslije US opena nije naišao na mnogo pozitivnih kritika. Rođeni Beograđanin je ispao u prvom kolu, nakon što je Marijano Navone iz Argentine bio bolji. Rano ispadanje srpskog tenisera nije teško palo samo njemu, već i navijačima, dok su teniski analitičari priliku iskoristili kako bi obrušili drvlje i kamenje po Srbinu. Na kraju, ruku spasa je pružio Rik Maki.

"Džoker, čovjek od gume, srpski snajper i GOAT i dalje igra zato što to želi i zato što i dalje voli da se takmiči", rekao je.

Novak ravno 20 godina nije doživio poraz u prvom kolu grend slema. "Da neko pomisli da igra zato što mu je potrebna ljubav i naklonost javnosti, možda, samo možda, govori o čovjeku kojeg vidi u ogledalu. Nole je, bez ikakve sumnje, jedan od najboljih takmičara i to bez ikakve dileme. Upravo zato se našao u društvu najboljih", zaključio je.

Oglasio se i Patrik Muratoglu

Još jedan bivši trener Serene Vilijams imao je šta da poruči Novaku Đokoviću. "Mislim da ne igra sa ciljem da osvoji još grend slemova", rekao je Patrik Muratoglu.

Potpuno drugačije mišljenje u odnosu na Makija je istakao Muratoglu. "Mislim da i dalje igra zbog ljubavi ljudi. Mislim da je mnogo propatio zato što je bio onaj kojeg ljudi nisu voljeli koliko onu drugu dvojicu (Rodžera Federera i Rafaela Nadala)."

"Vjerovatno razmišlja ovako: 'U redu, imam još dvije godine. I dalje mogu da igram. Mogu da stignem do četvrtfinala i polufinala grend slemova, a ponekad i do finala. Igraću mečeve pred milionima ljudi. Mogu da pokažem svoje pravo lice, ljudi će me bolje upoznati. Sada sam opušteniji, nisam više toliko ljut kao ranije, kada mi je pobjeda bila toliko važna, i ljudi će me bolje upoznati i više voljeti.'"

Na kraju je dodao: "To je važno za njega i razumijem ga, ali to nije dobar razlog da igra tenis", konstatovao je.

Iako je istina, vjerovatno, negdje na sredini, surovo je zaključiti da se najbolji teniser svih vremena tenisom bavi isključivo zbog publike. Sport kojem je donio potpuno drugačiju istoriju i dalje mu je u krvi, pa je jasno da je pred srpskim igračem težak period - ostanka na terenu ili odlaska u penziju.