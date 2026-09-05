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Novak Đoković se vratio u Beograd: Pogledajte kako je dočekan

Novak Đoković se vratio u Beograd: Pogledajte kako je dočekan

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novak Đoković došao tamo gdje ga najviše vole - i na svakom koraku izazvao oduševljenje.

novak djokovic se vratio u beograd Izvor: Instagram/novakshop.belgrade

Novak Đoković se vratio u Srbiju poslije ranog poraza na US Openu i puni baterije na Rtnju i u Beogradu, svom rodnom gradu. U subotu tokom dana uslikan je u "Novak šopu" na Novom Beogradu, u sklopu porodičnog restorana "Novak". Odmah na ulazu fanovi su ga molili za zajedničku fotografiju, a on je uz osmijeh pristajao.

Najbolji teniser svih vremena stigao je iz Njujorka, gdje je odigrao loš, iscrpljujući i na momente traumatičan meč protiv argentinskog autsajfera Marijana Navonea. Poraz je vidno zabolio Noleta i odmah nakon toga je rezervistao svoje mesto na turniru u Kini krajem septembra.

Ipak, pre puta u Aziju i novih takmičarskih obaveza, Đoković je odabrao da dođe kući, u Beograd. "Novače, dobro došao", dočekala ga je poruka na ulazu.

Nole se popeo na Rtanj sa ocem Srđanom

Ranije u toku dana, Novakovi obožavaoci dijelili su fotografije na kojima se vidi da je Đoković u društvu svog oca Srđana boravio na planini Rtanj. Tamo je obilazio štandove sa domaćim proizvodima i provodio vrijeme u prijatnom razgovoru sa svojim navijačima, koje je sretao na svakom koraku.

Nole je i ranije boravio na Rtnju i rado objavljivao fotografije sa te planine.

"Rtanj je planina koja je puna misterija ali i izuzetno jake energije. Rtanj je mnogo bitan za naš narod. Što se više duhovno uzdižemo, to će nam se tajne Rtnja više ukazivati. Simbolično, penjanje na vrh planine predstavlja brojne mentalne i fizičke izazove. Kada se čovjek popne na vrh, zadovoljan je i ponosan. Međutim, jedino kada se zastane, uživa i cijeni čitavo putovanje do vrha, onda i to 'osvajanje' vrha ima više smisla i ispunjavajuće dejstvo na čovjeka", pisao je ranijih godina Đoković sa Rtnja.

Bonus video:

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00:42
Novak Đoković u Sinsinatiju sa kinezi trakama
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

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