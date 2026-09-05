Novak Đoković stigao u Srbiju poslije US opena

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković se poslije US opena vratio u Srbiju i odmah se uputio na Rtanj.

Izvor: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković neočekivano rano je završio takmičenje na US Openu, a nakon što je u prvom kolu turnira u Njujorku ispao, riješio je da se vrati u domovinu. Najbolji svih vremena trenutno se nalazi na jednoj od najzanimljivijih srpskih planina - na Rtnju.

Novak Đoković je u prvom kolu US Opena, a poslije pet sati borbe i velikih problema sa povredama i fizičkim stanjem, izgubio od Argentinca Marijana Navonea. Na konferenciji za medije je već sad popularni GOAT otkrio da mu je potrebno vrijeme kako bi pronašao uzrok problema, a čini se da će mu odmor u Srbiji dobro doći, a možda i pomoći.

Đoković je viđen u podnožju Rtnja, srpske planine za koju ne krije da je obožava. Najbolji teniser svih vremena bio je u društvu oca Srđana, a snimljen je i kako obilazi štandove sa domaćim proizvodima i kako veselo razgovara sa navijačima, a neki od njih iskoristili su priliku i da se fotografišu sa legendom.

Novak Đoković je već bio na Rtnju

I dok je bio prvi teniser svijeta, Novak Đoković nije zaboravio omiljena mjesta u domovini, pa je prije nekoliko godina vaskršnje praznike proveo upravo na Rtnju. Na opšte zadovoljstvo navijača i stanovnika tog dijela zemlje, srpski teniser je šetao obroncima mistične planine.

"Srećan Veliki petak. Veliki petak na Velikom Rtnju. Simbolično i snažno. Rtanj je planina koja je puna misterija, ali i izuzetno jake energije. Rtanj je mnogo bitan za naš narod. Što se više duhovno uzdižemo, to će nam se tajne Rtnja više ukazivati. Simbolično, penjanje na vrh planine predstavlja brojne mentalne i fizičke izazove. Kada se čovjek popne na vrh, zadovoljan je i ponosan. Međutim, jedino kada zastane, uživa i cijeni čitavo putovanje do vrha, onda i to osvajanje vrha ima više smisla i ispunjavajuće dejstvo na čovjeka", napisao je tad Novak Đoković.

Zašto je Rtanj mistična planina?

Planina Rtanj, koja je smještena u istočnoj Srbiji, godinama izaziva intrige. Vjerovanja datiraju iz davnina, a ono što znamo jeste da se veliki broj priča vezuje za jevrejsku porodicu Minh, koja je posjedovala paraćinsku fabriku štofova, a kasnije je došla i u posjed rudnika bogatog ugljem. Nakon što je Julius Minh, pod nerazjašnjenim okolnostima, izvršio samoubistvo, njegova supruga Greta riješila je da sagradi kapelu na vrhu planine kako bi očuvala uspomenu na muža.

Ono što nezvanično znamo jesu razne intrige koje se vezuju za čudnovatu planinu. Još je Artur Čarls Klark, autor naučne fantastike, Rtanj proglasio "pupkom svijeta", uz argument da su čuda na toj planini moguća. Jedna od najpopularnijih teorija odnosi se na izgled Rtnja. S obzirom na to da ima oblik piramide, vjeruje se da su je izgradile drevne civilizacije i da je u pitanju vještačka piramida zbog savršenog oblika. A vjeruje se da ispod postoje i tuneli, energetski izvori koji emituju posebne frekvencije.

Jedna od legendi govori da je u dvorcu na vrhu planine živio čarobnjak koji je čuvao veliko blago. Prije smrti je prokleo blago, tako da niko ne može da ga pronađe, osim onaj "čistog srca". S druge strane, vjeruje se u energetske pojave, koje se argumentuju neobjašnjivim fenomenima, a postoji i teorija o vremenskim kapijama koje omogućavaju kretanje kroz prostor i kroz vrijeme.