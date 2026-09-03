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"Ovo ne može ovako, boli me duša": Boris Beker utučen zbog suza Novaka Đokovića

"Ovo ne može ovako, boli me duša": Boris Beker utučen zbog suza Novaka Đokovića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Nijemac Boris Beker teško je podnio Novakovo mučenje na US Openu.

"Ovo ne može ovako, boli me duša": Boris Beker utučen zbog suza Novaka Đokovića Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Teniska javnost ne prestaje da komentariše poraz Novaka Đokovića na US Openu. Neuspjeh kao neuspjeh i nije toliko tema, već način na koji je srpski as napustio teren. Borio se skoro pet sati po vremenskim uslovima koji mu nisu odgovarali, a tokom odlučujućeg seta nije mogao da zadrži emocije, pa je zaplakao. Sve ovo je teško palo njegovom nekadašnjem treneru Borisu Bekeru.

Legendarni Nijemac je siguran da će Novak poslije US Opena dobro razmisliti o narednom koraku, da li će to biti kraj?

"Ovo ne može ovako da se nastavi, boli me duša. On je prevelika zvijezda za ovo, tako da će veoma pažljivo razmisliti o svojoj budućnosti. Na kraju, svemu dođe kraj, a onda se postavlja pitanje: šta je sljedeći korak?", rekao je Beker koji radi kao stručni konsultant na Eurosportu.

Poraz koji mnogo više boli

Novak Đoković poražen je u prvom kolu jednog grend slem turnira poslije više od 20 godina. Posljednji put to je bilo na Australijan Openu 2006. godine. Prošle su više od dvije decenije od tog poraza protiv Pola Goldstina, a sada mu je vjerovatno najteži poraz u karijeri naneo Marijano Navone.

Takođe, čeka ga veliki pad na ATP listi, pošto nije uspio da odbrani polufinale od prošle godine, pa će poslije posljednjeg grend slema u sezoni ispasti iz Top 10. Trenutno niko ne može da predvidi u kom pravcu će nastaviti karijeru, a mnoge je iznenadilo što se nalazi na spisku učesnika za turnir u Pekingu, gdje nije igrao više od 10 godina. Da li nam Novak sprema novo iznenađenje?

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Tagovi

Novak Đoković US open Boris Beker

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