"Novače, da li uživaš dok se mučiš?": Žastin Enan podsjetila na bolnu istinu

Belgijanka Žastin Enan kaže da je Novak Đoković sve bliže penziji, ali da će naredne sedmice biti ključne u konačnoj odluci.

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Nekadašnja prva teniserka svijeta Žastin Enan, koja trenutno radi kao stručni konsultant na TNT Sports, dala je svoj kometar na bolnu eliminaciju Novaka Đokovića sa US Opena. Srpski as je tako propustio još jednu šansu za osvajanje 25. grend slem titule, a ono što najviše brine tenisku javnost je njegovo zdravstveno stanje.

Bivša šampionka je vidjela njegovu patnju i zapitala se da li Srbin zaista i dalje uživa na terenu...

"Postoji mnogo pitanja o njegovoj sposobnosti da nastavi da naporno radi. Dolazak na turnire i pokušaj da se nastupi na nivou na kojem je igrao prethodnih godina na grend slemovima - stizanje do polufinala i finala Australijan opena - zahtjeva veliki napor, tijelo se vjerovatno na određene načine umara, a možda postoje i problemi za koje ne znamo", rekla je Belgijanka i nastavila:

"Psihički mu je vjerovatno takođe veoma teško da prihvati činjenicu da više nije u stanju da odgovori na izazove onako kako je to činio tokom toliko godina. Vidjeli smo da su emocije bile na vrhuncu na kraju meča, što pokazuje koliko mu je teško da se nosi sa tom situacijom."

"Novak je poseban, da li i dalje uživa?"

Cijeli svijet je vidio njegove suze na US Openu, a one su ovog puta bile znak nemoći. Priznao je da ni sam ne zna šta mu se dešava sa tijelom u poslednje vreme, a Enan je u ovoj njegov iskrenosti videjla njegovu ljudsku veličinu i posebnost.

"Njegova reakcija nam govori koliko je poseban i jedinstven. Osvojiti 24 grend slem titule, a onda odjednom više ne biti toliko dominantan, vjerovatno je veoma teška situacija za njega. Sigurno je da se Novaku Đokoviću kroz glavu vrti mnogo pitanja. On je u prošlosti uvijek imao kapaciteta i načina da se izbori sa onim kroz šta je prolazio."

Novak je rekao kako će igrati dokle god uživa na teniskom terenu, a da li uživa dok gubi u ranim fazama turnira, zapitala se Enan.

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"Takođe je u posljednje dvije godine govorio o tome da više ne osvaja toliko titula kao ranije, ali da i dalje igra zbog grend slemova i ispisivanja istorije. Želi i dalje da uživa u onome što radi, ali da li zaista može da uživa u igri ako nije u stanju da se takmiči na najvišem mogućem nivou? Da li će ovaj rezultat promijeniti način na koji on gleda na stvari? To će zavisiti od toga kako će fizički reagovati u narednim sedmicama i mjesecima", kaže slavna Belgijanka.

Na kraju izlaganja je poručila da će sam Novak osjetiti kada je došao trenutak da kaže konačno "zbogom".

"To je takođe proces kojem mi nemamo pristup - proces razmišljanja o budućnosti i prihvatanja činjenice da je možda najbolji dio njegove karijere iza njega i da ga u budućnosti čeka neki drugačiji život. To će biti trenutak koji će on sam odrediti i svi moramo to da prihvatimo, jer je to njegov lični proces."