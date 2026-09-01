"Da sam na Novakovom mjestu, vratio bih se u Srbiju": Amerikanac šokirao na konferenciji na US Openu

Frensis Tijafo ima zanimljivo viđenje kako bi trebalo da izgleda period po završetku profesionalne karijere, pa je imao savjet za srpskog šampiona.

Izvor: US Open Tennis Championships/Youtube/Printscreen

Američki teniser Frensis Tijafo prokomentarisao je ispadanje Novaka Đokovića sa US Opena u svom stilu. Njih dvojica imaju jako dobar odnos i Tijafo je impresioniran svim onim što je teniski GOAT postigao u svojoj karijeri. Čitava nečija karijera stane u ono što on uspije u samo jednoj sezoni, ali on i dalje želi da se nadmeće sa mladom generacijom.

Osvojio je sve, 24 grend slem titule, zlato i bronzu na Olimpijskim igrama, 40 masters titula, šta još više može da uradi za tenis? Amerikanac je priznao da bi on da je na njegovom mjestu već odavno digao ruke od profesionalnog tenisa i uživao u životu. Možda mu je dao i dobar savjet šta kada konačno ode u penziju...

"Novak je u ovom sportu postigao sve. Nevjerovatno je da uopšte još uvijek igra tenis. Da sam na njegovom mjestu i osvojio sve što je osvojio, zlatnu medalju, bio bih u Srbiji, opustio se i pio kao lud. Ali, upravo zato je on takav kakav je, zar ne? On je nevjerovatan, stalno se šalim sa njim, najbolji je", rekao je Tijafo.

Tiafoe on Djokovic:



“Novak has done everything in this sport. It’s incredible that he’s still even playing tennis. If I were him I’d be in Serbia just chilling, drinking like crazy. But that’s why he’s who he is, right?”pic.twitter.com/TOUvr0lqoOhttps://t.co/O9Sdymku5W — Danny (@DjokovicFan_)August 31, 2026

Šta kažu ostali?

Novakova eliminacija je neizostavna tema na svim konferencijama za medije na US Openu, pa je i Karlos Alkaraz dao svoj komentar.

"Gledao sam peti set. Bio je to prvi put da je Novak izgubio u prvom kolu na ovom turniru. Veliko je iznenađenje. Kada neko kao što je Đoković ispadne u prvom kolu, naravno da je to iznenađenje", rekao je Alkaraz i dodao:

"To pokazuje da je na grend slemu baš teško da se prođe kroz svako kolo. Svaki protivnik je težak. Morate da zaradite pobjedu od prvog do posljednjeg poena."

Alkaraz se vratio poslije višemjesečne pauze i nije želio da daje velike najave. "Da, Novak je bio u mom dijeliu žreba, ali smo mogli da se sastanemo tek u polufinalu. Za mene je polufinale u ovom momentu predaleko. Moram da idem korak po korak, rundu po rundu", poručio je Alkaraz kome je ovo prvi turnir poslije pet mjeseci pauze, pošto se mučio sa povredom još od aprila i propustio je i Rolan Garos i Vimbldon.

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