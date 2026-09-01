Mats Vilander: "Đoković neće u penziju dokle god ima taj osjećaj"

Šveđanin Mats Vilander osvrnuo se na šokantan poraz Novaka Đokovića u prvom kolu US Opena.

Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković doživio je srceparajući poraz u prvom kolu US Opena, a dan kasnije stižu vijesti da će srpski as igrati na turniru u Pekingu, gdje nije bio više od deceniju. Poruka je jasna, 24-ostruki šampion nema namjeru da digne ruke od tenisa poslije dva razočarenja, a njegov veliki kritičar Mats Vilander je svjestan toga.

Slavni Šveđanin priznaje da mu nije jasno šta se događa sa Novakom, ali da vjeruje da će Srbin igrati dokle god je prijetnja igračima iz svjetskog vrha.

"Bilo je veoma tužno. Nisam sasvim siguran šta mu se tačno desilo, ni kako se osjećao prije toga, jer je povraćao na terenu. Da li je to bilo zbog dužine meča ili je u pitanju nešto sa čime se i ranije suočavao?", rekao je Vilander za TNT Sports i nastavio:

"Vidjeti ga u suzama jer ne može da igra na 100% nivou, to je veoma tužno. Ali to samo govori cijelu priču: on se ne penzioniše, vratiće se sljedeće godine i nastaviće da gura i da pokušava, jer osjeća da i dalje može biti prijetnja."

Bivša svjetska broj 4, Johana Konta, takođe smatra da je prerano reći da je ovaj poraz početak njegovog kraja...

"Fizički se mučio – nije rekao šta je to, ali se muči sa vlažnošću. Aludirao je da se nešto dešava, ali je takođe rekao da će pokušati da pronađe rješenje za to. Ne mislim da odlazi. Daće sve od sebe da pronađe način da nastavi da igra pod svojim uslovima i da se penzioniše pod svojim uslovima", rekla je ona.

Za Đokovića je "penzija" već neko vrijeme zabranjena riječ, ali je jasno da Novak polako privodi svoju karijeru kraju. Mogao bi da je produži još dvije tri godine ako bi odabrao da igra na manjim turnirima, ali to za njega nije opcija. Možda Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. jesu daleko, ali izgleda da je to jedini cilj koji mu je ostao prije nego što kaže konačno "zbogom".

O tome je govorio opširno u dokumentarcu "Zimski vuk" koji je nedavno predstavljen.

"Mislim da je i jedno i drugo. San i cilj, ali i želja. Više puta sam u posljednjih nekoliko godina rekao da bih volio da stignem do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. Mislim da to mogu da ostvarim. Vidjećemo. Zavisiće od toga kako će moje tijelo reagovati i od mnogih drugih okolnosti. Danas ne igram i ne takmičim se na toliko turnira, ni približno onoliko koliko sam igrao tokom posljednjih dvadeset godina. I odlučio sam da tako uradim jer takođe želim da provedem više vremena sa svojom porodicom i da se zaista posvetim različitim ulogama koje imam u životu, kao suprug, otac, sin ili brat, pored toga što želim da razvijam i druge stvari koje me zanimaju", rekao je Novak i poentirao:

"Naravno, tenis je i dalje u centru mog profesionalnog života, ali želim da pronađem i balans i zato sam promijenio svoj kalendar. Ipak, i dalje se nadam da mogu da stignem do Olimpijskih igara i da tako završim karijeru, sa zastavom Srbije na ramenima", zaključio je srpski teniser.

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