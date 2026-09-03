Del Potro otkrio zašto posebno cijeni Đokovića: "Nije oklijevao da dođe"

Argentinac i Srbin su nekada bili veliki rivali, a sada su veliki prijatelji.

Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Jedan od omiljenih igrača ikada na ATP turu, Huan Martin Del Potro još jednom je govorio o svom posebnom odnosu sa Novakom Đokovićem. Argentinac je upoznao Srbina onakvog kakav je zaista, a veliki gest prijateljstva mu nikada neće zaboraviti. Novak je prešao veliki put kako bi igrao na njegovom oproštajnom meču, a u tom momentu je imao pregršt obaveza i ženu i djecu koji ga čekaju kod kuće.

U razgovoru za La Nasion, Del Potro je istakao da je Novak potpuno prirodan i spontan momak i da je to osobina koju kod njega najviše cijeni.

"Postoji nešto što je očigledno i veoma stvarno: on je veoma spontan, veoma prirodan momak. To je ono što ga čini posebnim jer se ne ponaša na osnovu toga ko jeste - on je zaista takav. Zato ga neki ljudi vole, a drugi mu se ne približavaju. On je uvijek bio veoma velikodušan momak. Imate dokaz, kao kada je želio da pomogne svim igračima na turneji", rekao je nekada treći igrač planete i nastavio:

"Bio je veoma velikodušan prema meni kada je pristao da bude domaćin mog oproštajnog meča uprkos veoma zauzetom rasporedu, sa suprugom i dvoje djece koji su bili veoma zahtjevni. Zamolio sam ga za tu uslugu, i on nije oklijevao da dođe. Osim toga, on je zaista zabavan čovjek; ako treba da izađeš na ručak ili piće, sjajno je provesti vrijeme s njim. On je veoma simpatična osoba.", kaže Del Potro.

Savjet Alkarazu

Izvor: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Ko zna kakvu bi karijeru imao Del Potro, samo da nije imao velike pehove sa povredama. Na kraju se prijevremeno i penzionisao kada godine terapija više nisu imale efekta. Stoga jako dobro razumije situaciju u kojoj se našao Karlos Alkaraz koji je četiri mjeseca proveo van terena.

"Imam blizak odnos s njim. Sreli smo se u Sjedinjenim Državama; još uvijek je nosio longetu, a moj savjet je bio: ’Budi strpljiv sa zglobom i ne diraj ga’. I sam sam to iskusio, a u to vrijeme – pošto nisam želio da pravim pauzu niti da izgubim četvrto ili peto mjesto na rang-listi - radio sam stvari koje Karlitos danas ne bi trebalo da radi", kaže Argentinac i zaključuje:

"Takođe, s obzirom na to da igrači na prvom i drugom mjestu toliko odmiču ostalima, oni mogu sebi da priušte nekoliko mjeseci pauze, a da se to ne odrazi značajnije na njihov plasman. Dakle, odluka da napravi pauzu od četiri mjeseca bila je pametna."