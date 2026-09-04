"Đoković nije star, on je bolestan": Amerikanci digli buru oko Novaka

Srpski teniser Novak Đoković doživio je debakl na US openu, a glavni razlog su zdravstveni problemi sa kojima se suočava u posljednje vrijeme.

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Amerikanci Sem Kveri i Džon Izner zabrinuti su zbog cjelokupne situacije sa Novakom Đokovićem i smatraju da starost nije najveći problem sa kojim se suočava najbolji svih vremena. Ne treba zanemariti da je ove sezone stigao do finala Australijan opena i polufinala Vimbldona. Šta se onda desilo?

Džon Izner tvrdi da je u pitanju neka vrsta bolesti sa kojom ne uspijeva da se izbori, ali kada pronađe rješenje, možemo da očekujemo da se takmiči na približno istom nivou.

"Ovo nije najbolja verzija Novaka, to znamo. Sa 39 godina ne možemo očekivati da bude dobar kao što je bio prethodnih godina. Ali meni se čini kao da se bori sa nekom akutnom bolešću koju ne može sasvim da preboli. Za mene, ovo je više kao da se bori sa nekom vrstom bolesti, a ne kao da je potpuno mrtav sa 39 godina", rekao je Amerikanac u emisiji "Nothing Major Show" i dodao:

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"Niko ne zna sa čime se bori. Ako nekako može da prebrodi ovo i vrati se 100 odsto zdravlju, onda mislim da ćemo ga vidjeti kako relativno dobro igra na grend slem turnirima u budućnosti, ako i dalje želi da nastavi da igra ove velike turnire. Za sada ga ova bolest uništava", kaže nekada osmi teniser svijeta.

"Šta god da kažu, on nije tako daleko"

Sem Kveri se slaže sa sunarodnikom i vjeruje da srpski as i dalje može da stigne do famoznog 25. grend slema, ako prebrodi zdravstvene probleme i ako mu se poslože još neke kockice na ATP turu.

"Ovo povraćanje po cijelom terenu kao što je uradio i izgledanje loše kao u Sinsinatiju. To nije samo rezultat toga što je star, to je rezultat toga što je jednostavno bolestan. Nešto trenutno nije u redu", kaže Amerikanac i poentira:

"Šta god ljudi željeli da kažu, on nije tako daleko. Karlos ima manje probleme sa povredom, Janik takođe. Ako se stvari poklope, možda i uspije, ali je očigledno da postaje sve teže."

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Srpski as je priznao da se u posljednje vrijeme muči sa zdravstvenim problemima, ali nije želio da otkriva detalje. Uprkos tome što je poražen u prvom kolu, o kraju karijere nije dao ni nagovještaj jer je očigledno u pitanju prolazno stanje.