Kako je moguće da nema Novaka? Bili Džin King se zamjerila navijačima kao nikad

Bivša teniserka Bili Džin King riješila je da osmisli savršenog tenisera, ali idealnom sportisti nije dala nijednu moć Novaka Đokovića.

Izvor: Crystal Li / Alamy / Profimedia, Screenshot/Instagram/@espnw

Legendarna Bili Džin King (82) napravila je za ESPN svoju verziju savršenog teniskog igrača, ali je njen izbor izazvao pažnju upravo zbog jednog velikog izostanka. Bivša teniserka koja je osvojila sva četiri grend slema i ukupno 12 titula na najvećim turnirima nijednu karakteristiku nije pripisala Novaku Đokoviću.

King je za različite segmente igre birala neka od najvećih imena u istoriji tenisa ili aktuelne igrače, pa je tako servis dodijelila Sereni Vilijams. Kada je u pitanju brzina, odlučila se za Karlosa Alkaraza, uz poruku da bi Španac mogao da postane najbolji ikada ukoliko ga zdravlje posluži.

Rafael Nadal našao se na njenoj listi kao izbor za forhend, dok je Rodžeru Federeru pripao bekhend. Za takmičarski duh izabrala je Kris Evert, još jednu tenisku legendu.

Novaka Đokovića ni na vidiku

Ipak, ono što je privuklo najviše pažnje jeste činjenica da među izabranim igračima nema Đokovića. Srpski teniser, rekorder po broju grend slem titula, osvojio ih je 24 i jedan je od najuspješnijih sportista u istoriji, nije se našao ni u jednoj kategoriji.

Upravo su to primijetili i brojni korisnici društvenih mreža koji su komentarisali izbor Bili Džin King. Mnogi su ocijenili da je izostavljanje Đokovića učinilo njenu verziju idealnog tenisera prilično diskutabilnom. Iako je bivša teniserka u godinama za nama umjela da podrži srpskog tenisera, ovaj odabir joj se pripisuje kao veliki minus.

Đoković je apsolutni lider i vlasnik brojnih teniskih rekorda, osim toga postao je i olimpijski šampion u Parizu i osvojio je više od 100 titula u karijeri. Polemika o najboljem svih vremena, iako je česta, postaje sve jasnija, niko nikad nije uradio ono što je rođeni Beograđanin.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!