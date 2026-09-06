"Novak je igrao za Partizan, ja za Zvezdu": Okupilo se staro društvo u Beogradu

Srpski as Novak Đoković vratio se kući poslije neuspjeha na posljednjem grend slemu u sezoni.

Izvor: georgesmati/Instagram

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković vratio se u Srbiju poslije debakla na US openu i oživio uspomene sa starta karijere. On je prisustvovao jubilarnom 50. rođendanu nekadašnjeg fizioterapeuta Miloša Jelisavčića, a društvo mu je pravio trener Viktor Troicki. Fotografijom sa najboljim svih vremena pohvalio se nekadašnji teniser Žorž Matijašević, a ova četvorka očigledno već godinama nije bila na okupu.

Novak je na početku karijere igrao za TK Partizan, dok je sa druge strane bio Troicki, koji je nastupao za protivnički tabor.

"U svom prethodnom životu, u prošlom vijeku, bavio sam se tenisom. Igralo se finale srpske lige između Crvene zvezde i Partizana – to je bilo moje posljednje ekipno takmičenje prije nego što mi je tijelo "otkazalo poslušnost" . Viktor i ja smo igrali za Zvezdu, a na drugoj strani je bio Novak, koji je već sa 15 godina dominirao. Potpuno su nas razbili - ja sam već bio u godinama i umoran, a ta dva 'tigra' su počela da rasturaju... Kasnije su ispisali istoriju srpskog i svjetskog sporta", napisao je Matijašević i dodao:

"Večeras je bilo sjajno - okupili smo se da proslavimo 50. rođendan Lošmija Jelisavčića, čovjeka koga svi volimo, koji je uvijek bio pristupačan i sjajan stručnjak u svojoj oblasti. Miloš je nekada brinuo o našim tijelima... I danas, poslije 25 godina, on je jedan od najboljih fizioterapeuta i kondicionih trenera na svijetu, i radi na ATP turu! Srećan 50. rođendan, Lošmi!", stoji u objavi.

Podsjetimo, Novak je poražen u prvom kolu US opena, čeka ga veliki pad na ATP listi, a trebalo bi da njegova naredna stanica bude Peking, gdje će igrati poslije duže pauze.