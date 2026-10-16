Vasa Micić trojkom prvi srušio Panatinaikos: Hvatali se za glavu u Atini zbog Srbina

Panatinaikos je doživio prvi poraz u Evroligi, a Vasilije Micić je bio ključni igrač Hapoela u Atini. Ubacio je prelomnu trojku u završnici

Izvor: Euroleague.tv

Panatinaikos je doživio prvi poraz ove sezone u Evroligi, u velikoj mjeri zahvaljujući "prelomnoj" trojci Vasilija Micića u Atini. Srpski plejmejker ubacio je sa distance za vođstvo 87:79 i zaustavio posljednji pokušaj ekipe Željka Obradovića da se vrati u finišu. Bila je to treća Vasina trojka na utakmici i PAO na nju nije imao odgovor.

Kad je lopta prošla kroz obruč, u Atini su se hvatali za glavu!

HERE GOES THAT MAN #EveryGameMatters https://t.co/06FJZub18Y — EuroLeague (@EuroLeague)October 16, 2026

Ledej bez greške, Panati nedovoljan Fransisko

Iako je lider tabele Evrolige Silvan Fransisko ubacio 22 poena, Micić je bio taj koji je "prelomio" utakmicu u kojoj je podijelio devet asistencija i u završnici imao kraj sebe uvijek pouzdanog krilnog centra Hapoela Zeka Ledeja, strijelca 17 poena (5 skokova). Njihov saigrač Ilajdža Brajant ubacio je 14 za goste u hali OAKA.

Hapoel se ovim trijumfom izjednačio na tabeli sa Zvezdom, Valensijom i Dubaijem, koji takođe imaju skor 4-2, a PAO je sa skorom 5-1 izjednačen na vrhu sa Fenerbahčeom.

PAO: Kalaicakis, Fransisko 22, Moraitis, Badio 12, Hejs-Dejvis 8, Grent 8, Lesor 11, Jabusele 7, Ernangomez 4, Mitoglu 5, Mancukas 2, Fal 2

Hapoel: Topin, German, Blejkni 9, Brajant 14, Kofi 7, Vejnrajt 3, Satoranski 5, Ledej 17, Odijase 6, Micić 9, Oturu 13, Kaboklo 8







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(MONDO)