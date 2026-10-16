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Kažnjeni Aleksandar Katai i povrijeđeni Mirko Ivanić gledaju evroligaški meč Zvezde u Areni

Kažnjeni Aleksandar Katai i povrijeđeni Mirko Ivanić gledaju evroligaški meč Zvezde u Areni

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Zvezdini lideri Aleksandar Katai i Mirko Ivanić prate meč košarkaša crveno-bijelih u Beogradskoj areni, dok se Katai priprema za povratak u tim nakon suspenzije.

suspendovani katai sa ivanicem gleda zvezdu u evroligi Izvor: Printscreen/Arenasport

Dvojica lidera Crvene zvezde, Aleksandar Katai i Mirko Ivanić, u Beogradskoj areni prate košarkaškašku utakmicu Crvena zvezda - Pariz, u 7. kolu Evrolige. Zajedno su propustili meč Lugano - Zvezda u 1. kolu Konferencijske lige u četvrtak, iz različitih razloga.

Katai će se poslije utakmice u Švajcarskoj vratiti u takmičarski tim, jer je bio suspendovan dvije utakmice odlukom trenera Alberta Rijere, a razlog je bila nedisciplina. Sa druge strane, Ivanić je bio povrijeđen.

"Igrači se sami kažnjavaju"

Izvor: Tačno

O Kataijevoj suspenziji govorio je ovog petka i generalni direktor Zvezde, Zvezdan Terzić.

"Kao što je Rijera rekao - nije ih kaznio. Sami se igrači kažnjavaju. Ko se ogriješi, sam sebe kazni. Katai je kažnjen novčano i dvije utakmice van tima. Igraće već za vikend", rekao je Terzić.

Katai će se vratiti u tim Zvezde za meč protiv Mladosti iz Lučana (nedjelja, 16 časova).

Šta je Rijera rekao o Kataijevoj kazni

Izvor: MN PRESS

Španski trener je ove nedjelje javno govorio o odluci da Aleksandar Katai bude privremeno odstranjen iz takmičarskog tima, iako je sve vrijeme na treninzima.

"Ako imamo grupu od 25 igrača i ako svako radi šta hoće, šta će to biti? Cirkus? Ja ne volim cirkus u mom timu. Moji timovi su organizovani i sjajni sa atmosferom. Jako sam fokusiran na to i jako je jednostavno. Ako se ne ponašate kao što je na papiru koji sam prvi dan stavio sami sebe kažnjavate. Ne kažnjava vas trener. Ja sam fokusiran na to da tim igra dobro, da pobijedimo", kazao je Rijera o slučaju "Katai".

Nije Ivanić jedini povrijeđen

Izvor: Printscreen/Arenasport

Španski trener i ekipa Zvezde u petak uveče su se vratili u Srbiju, a u subotu će sa Kataijem nastaviti pripremu za Lučane. Ostaje da se vidi da li će u tom meču igrati Mirko Ivanić, koji je povrijeđen kao i Zvezdin štoper Derik Lukasen.

Bonus video: Lugano - Zvezda 3:2

Lugano - Crvena zvezda 3:2
Izvor: YouTube/Arena sport TV

(MONDO)

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Tagovi

Aleksandar Katai Evroliga Mirko Ivanić KK Crvena zvezda

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